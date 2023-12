Nel vivo l'organizzazione della (lunga) festa per i 50 anni della Polisportiva

Nuovo incontro organizzativo nei giorni scorsi per mettere in campo le diverse iniziative e manifestazioni che caratterizzeranno il 50° compleanno della Polisportiva Valmadrera, la società che conta il maggior numero di atleti in città con oltre 500 iscritti, tra calcio, basket e pallavolo.

Alcuni aspetti si stanno già evidenziando, come i gadget che saranno numerosi durante il periodo dicembre 2023 - settembre 2024: attualmente è possibile prenotare i panettoni e i pandori nelle caratteristiche scatole del 50° oppure sempre le felpe del 50°.

Il 26 maggio 2024 al mattino vi sarà poi la santa messa celebrata da don Eugenio Dalla Libera, il sacerdote che ha fondato la Polisportiva, e a seguire il pranzo e i tornei delle squadre giovanili. Il giorno prima ci saranno i tornei delle "vecchie glorie": età minima 30 anni e non più in attività agonistica. Per il calcio, il riferimento è Andrea Baggio Baggioli, per il basket Antonio Chacho Locatelli, per il volley Roberto Locatelli.

"Si invitano i diversi atleti a cominciare a proporre proprie squadre per un torneo che sarà a 7 , per permettere anche ai primi atleti, oggi sessantenni di poter partecipare" - fanno sapere gli organizzatori. Andrea Binda è e sarà il riferimento per tutta la parte relativa a foto, album e immagini dei 50 anni. Chi volesse partecipare all’organizzazione può fare riferimento al presidente Alberto De Pellegrin.