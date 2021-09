Successo per gli Orange Summer Camp targati Polisportiva Valmadrera

L'iniziativa ha preso il via nei giorni scorsi: grande entusiasmo con oltre 90 ragazzi iscritti e 15 istruttori. Tra giochi, calcio, pallavolo e sano divertimento

Via Trieste

Sono iniziati gli Orange Summer Camp di calcio e pallavolo organizzati dalla Polisportiva Valmadrera e destinati ai ragazzi nati dal 2015 al 2009. Grande la partecipazione e l’entusiasmo, con oltre 90 ragazzi iscritti, 15 istruttori, tanto sport, gioco e divertimento.

Il campo sintetico dell’oratorio di via Bovara e la palestra palaparrocchiale di via Trieste bene si adattano a questi tipi di attività destinati ai più piccoli. Perfetta l’organizzazione da parte di Alessia De Capitani, Greta Anghileri e Matteo Pitton, giovani su cui la Polisportiva punta molto essendo già tutti presenti nel consiglio direttivo (2 consiglieri e 1 segretario).

"Nulla è stato lasciato al caso: dal programma informatico per la registrazione degli iscritti e la gestione delle autorizzazioni, all’acquisto dell’abbigliamento e delle merende, fino all’organizzazione delle giornate tra sport e gioco e alla copertura assicurativa - spiegano gli organizzatori della Polisportiva - Il tutto nel rispetto della normativa anti-Covid ma con il desiderio di far dimenticare ai ragazzi i giorni di lockdown e le ore passate sugli smartphone. Attenzione: rimangono dei posti liberi per la prossima settimana dove ci sarà sempre tanta energia, entusiasmo, sport e divertimento".