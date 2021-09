Calcio giovanile: successo arancione al torneo Giorgi/Valtulina in scena a Valmadrera. Come illustrato dagli organizzatori: "La mancata presenza all’ultimo momento della Bellagina ha ridotto il 10° Trofeo dedicato dalla famiglia Giorgi ai propri familiari Pietro Giorgi e Fabio Valtulina a una sfida tra Valmadrera e i briviesi della Pol. 2B, terminata per i padroni di casa per 3 a 0 con reti di Brambilla, Ghezzi e Balocchi . Bravo anche il portiere a neutralizzare un rigore".

Si sono poi tenute le premiazioni, con il Presidente della Polisportiva Valmadrera, Alberto De Pellegrin, che ha ringraziato la famiglia Giorgi per il sostegno storico alla Polisportiva, famiglia presente con Paola e Manuela Giorgi, con il figlio Pietro Valtulina e la piccola Alice. Infine il sindaco Rusconi Antonio e l’assessore allo sport Marcello Butti hanno evidenziato il valore sociale dello sport per i giovani e il grazie alla famiglia Giorgi per il continuo e prezioso sostegno all'associazione e ai giovani sportivi.