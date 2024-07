Divise arancio blu in Africa per i 50 anni della Polisportiva

Non solo tanto sport e sana amicizia a livello locale. In occasione dei suoi 50 anni, la Polispostiva Valmadrera ha deciso di compiere un bel gesto di solidarietà oltreconfine, donando alcune tute e divise ai ragazzi di una squadra di calcio del Burkina Faso, Paese dell'Africa occidentale.

Il precedente in Centro America

"Belle immagini ci giungono, attraverso il nostro storico attaccante Azao Zoumbare, dalla località di Bobo Dioulasso in Burkina Faso - conferma la Polisportiva guidata dal presidente Alberto De Pellegrin - In Africa sono arrivate per i giovani calciatori locali alcune divise e tute non più utilizzate dagli arancioni della Polisportiva Valmadrera e di altre società del territorio. Si tratta di un’iniziativa che continua con il Burkina Faso, ma ha avuto precedenti anche nel Centro America. È un modo anche questo per ricordare in modo significativo il 50º di questa società e per dimostrare che lo sport, soprattutto tra i più giovani, non deve avere confini".