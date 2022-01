Squadra che vince non si cambia: Laura Valsecchi ancora presidente dell'Osa Valmadrera

Non cambiano i vertici dell'Osa Valmadrera. La storica associazione sportiva cittadina, fondata nel 1951, a inizio settimana ha votato per il rinnovo dell'esecutivo, alla presenza di tutte le persone componenti la lista elettiva. Laura Valsecchi con 14 voti si è confermata presidente per i prossimi 3 anni, Domenico Rusconi (14) confermato vice presidente e Massimo Corti (14) confermato nel ruolo di tesoriere; tutti gli eletti hanno accettato. Le restanti cariche verranno assegnate nella riunione del Consiglio in programma giovedi 3 febbraio.

Osa Valmadrera: la storia

La storia dell´O.S.A. comincia il 20 dicembre 1951 quando, alla presenza di Don Giacomo Cossa e sette giovani, viene accolta ed approvata l´istituzione della nuova organizzazione alpinistica.

Con il passare degli anni all´interno dell´O.S.A. nascono nuovi gruppi, accomunati da un´identica passione per la montagna.

Il gruppo giovanile

Nasce all´inizio del 1966 sotto l´impulso del vulcanico presidente di allora, Modesto Castelli. Attualmente il gruppo si occupa dell´organizzazione delle gite alpinistiche e collabora con il gruppo femminile nell´attività di supporto alle gare e nelle diverse iniziative sociali.

Il gruppo femminile

È il 1969 quando si istituisce il Gruppo Femminile. Negli anni il GF si è integrato molto bene nella società e le attività sportive hanno visto fiorire atlete e campionesse. Le attività del gruppo sono molteplici, tra le più importanti c´è il fondamentale supporto organizzativo alle gare e alle manifestazioni, ma non vanno dimenticate la gita annuale, lo scambio degli auguri e il pranzo del gruppo.

Il gruppo antincendio

Nei primi anni Settanta sulle nostre montagne è un susseguirsi di incendi in buona parte dolosi e l´O.S.A. sente la necessità di organizzarsi per salvaguardare il territorio. Si forma così nel 1971 la squadra antincendio che per parecchi anni collaborerà con il Corpo Forestale dello Stato nello spegnimento degli incendi.

Negli anni ´80-´90, con l´avvento di altre squadre sul territorio, diminuisce il numero degli interventi per incendi e si cerca di impegnarsi per la prevenzione, facendo regolarmente pulizia dei sentieri.

Il gruppo tempo libero

Il Gruppo Tempo Libero è l´ultimo nato all´interno dell´O.S.A.. I suoi membri, persone ancora giovani anche se già in pensione, hanno rilanciato l´escursionismo e l´alta montagna; hanno contribuito a tenere puliti i sentieri delle nostre montagne e sono di aiuto per la preparazione del campeggio.

Il gruppo organizza gite durante la settimana, con il vantaggio di non trovare la solita ressa domenicale.