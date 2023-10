L'Interlaghi pronta a salpare nel ricordo di Renato Dell'Era

Tutto pronto a Lecco per la 49^ edizione dell'Interlaghi, il campionato velico invernale. Il classico appuntamento targato Canottieri Lecco metterà in palio il Trofeo Autocogliati-Volkswagen nel weekend del 4 e 5 novembre. La presentazione ufficiale è andata in scena, come tradizione, sabato mattina in sede.

La novità di quest'anno è rappresentata da una sorta di prologo che si svolgerà mercoledì 1° novembre, la "Veleggiata... Aspettando l'Interlaghi" che servirà per prendere confidenza con il campo di regata.

L'edizione 2023 farà da ponte verso quella dei 50 anni, come sottolineato dal presidente della Canottieri Marco Cariboni che ha ricordato, commosso, l'amico Renato Dell'Era - tra i fondatori dell'Interlaghi - scomparso da poche settimane. Dell'Era sarà ricordato su ogni barca con un nastro bluceleste.

"Speriamo non ci siano problemi con il lago troppo alto" ha aggiunto Cariboni, sollevando l'attenzione su una questione che, anche per via del guasto alla diga di Olginate, potrebbe causare grattacapi alle darsene in cui sono alloggiati i motoscafi.

"L'attività giovanile cresce"

L'intervento del presidente della XV Zona della Fiv, Davide Ponti, ha messo in luce un aspetto positivo: "L'attività giovanile in Canottieri ha ripreso a crescere con vigore, una speranza per il futuro della vela. Grazie al lavoro di Renato Dell'Era, una figura chiave, e di coloro che collaborano alla riuscita dell'Interlaghi, competizione che seguiamo con particolare attenzione perché fra le più prestigiose sui nostri laghi".

Alessio Manni, consigliere Canottieri delegato alla vela, ha spiegato che si dovrebbe raggiungere il numero di 40 equipaggi. "Auspico che nel 2024 possano raddoppiare sfruttando diversi traini: la tappa nazionale di una classe, le Olimpiadi, l'America's Cup e il cinquantennale".

Presenti le forze dell'ordine che contribuiranno alla buona riuscita della manifestazione velica - carabinieri, vigili del fuoco, guardia costiera - e le autorità. L'assessore all'attrattività turistica del Comune di Lecco, Giovanni Cattaneo, ha sottolineato "la gratitudine della città per l'attività portata avanti dalla Canottieri. Mi vengono in mente due parole: 'memoria', per quanto è stato fatto in questi anni, e 'meraviglia' per lo spettacolo in acqua. Anche attraverso questo riusciremo a raggiungere le persone meno attente e rinsaldare il legame fra città e lago".

Formula e programma

La formula dell'Interlaghi è la stessa del recente passato: sei prove su due giornate di regata con un mix di sport e amicizia che ha caratterizzato le passate edizioni. Enea Beretta, responsabile di regata, ha annunciato la presenza delle classi Fun (prova Nazionale), RS21, H22, J24, Meteor, Orc. Si comincerà, dopo il citato prologo, sabato 4 novembre di prima mattina, alle 8.30, confidando nel Tivano, vento da Nord. Al termine delle regate, alle 19.30, la tradizionale cena dei regatanti. Appuntamento poi domenica 5 novembre sempre alle 8.30 per il resto del programma. Alle 14.30 ci saranno poi le premiazioni.