Vela, da oggi a Colico lo spettacolo del campionato del mondo della classe RS500

Fino al 6 agosto in programma regate spettacolari e appassionanti. Al via, pronti a sfidarsi sulle acque del lago, 59 equipaggi provenienti da Europa e Australia

Il Lario torna grande protagonista in ambito velico, ospitando una delle manifestazioni più importanti del 2021: il RS500 World Championship, Campionato del Mondo Classe RS500, con le sue barche velocissime, divertenti e spettacolari, si svolgerà infatti dal 2 al 6 agosto nel campo di regata dell'Alto Lario.

La manifestazione è stata ufficialmente inaugurata domenica 1 agosto con la cerimonia di apertura, che avrebbe previsto una sfilata degli equipaggi per le vie di Colico e che invece si è trasformata in una serie di eventi, tra l'RS Village, dove partono le regate, piazza Garibaldi e il palco al Parco Cariboni, in rigoroso distanziamento e osservanza delle norme anti-covid.

Presentati ben 59 equipaggi provenienti da Italia (14), Olanda (21), Repubblica Ceca (15), Germania (3), Francia (2), Svizzera (2), Gran Bretagna (1) e Australia (1).

"Per noi del lago fare vela qui è magico"

L'incertezza però non frena l'entusiasmo e la voglia di confrontarsi. Tommaso Marchesi nato nel 1999 e Isaia Del Rosso del 2002 costituiscono uno degli equipaggi di casa e sicuramente fra i più agguerriti. "Ci siamo allenati moltissimo, anche durante il periodo di lockdown più duro, rispettando le severe norme che prevedeva la Fiv, perché avevamo il Mondiale in casa - dice Tommaso, skipper dell'equipaggio. A Lipno, in Repubblica Ceca, nel 2019 siamo arrivati settimi e ora abbiamo voglia di fare meglio e di confrontarci alla pari con i campioni del mondo inglesi, Peter e James Curtis, o con i fratelli cechi Jakub e Teresa Dobry, o anche con gli equipaggi italiani più forti".

Isaia, prodiere, vive a Domaso, di fronte a Colico; con il lago e il suo fascino ci è cresciuto: "Il lago e questo lago in particolare sono un posto magnifico per fare vela; d'inverno quando la neve è sulle montagne andare in barca è stupendo! Speriamo che il nostro lago confermi le condizioni meravigliose e divertenti a cui siamo abituati: tanto vento, pressione, ma anche quella tipicità che noi conosciamo e che devi saper interpretare".

Gli equipaggi italiani RS 500 presenti al Mondiale

"L'interesse per questo sport è in crescita"

"È un momento complicato per lo sport in generale - ha dichiarato Maurizio Garbujo, presidente del Comitato Organizzatore - ma la vela come sport all'aria aperta, in cui il rispetto delle regole e delle forze della natura fa parte dei valori fondanti, ha un mandato non scritto a continuare a fare attività sportiva con disciplina e entusiasmo. E questo a maggior ragione quando anche in Italia l'interesse per questo sport sta crescendo, dopo le notti di Luna Rossa e le performance degli equipaggi italiani come Tita e Banti alle Olimpiadi. Stiamo lavorando insieme alle istituzioni attente al territorio, come il Comune di Colico e la Pro loco, con i quali cerchiamo di ampliare un'offerta sportiva di qualità, e con la Regione Lombardia che non solo ci ha dato il patrocinio ma anche sostenuto economicamente, praticamente come main sponsor".

Rossi: "Ripartenza dello sport"

"Il Lario è di nuovo protagonista di un evento internazionale che attirerà giovani atleti e appassionati da tutta Europa, anche grazie al contributo di Regione Lombardia. Saranno quattro giorni emozionanti per tutti coloro che parteciperanno al Campionato Mondiale RS 500 - dichiara Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi di Regione Lombardia - Con il peggio della seconda ondata della pandemia ormai alle spalle, questa gara si presenta con grande vitalità e segnala l'inizio della ripartenza dello sport nel rispetto delle normative anti-covid. Sono certo che tutta la società PerSport SSD garantirà il successo dell'evento nella meravigliosa cornice del Lago di Como".

Meteo e programma

"Addomesticare2 e gestire l'incertezza sembra insomma la caratteristica di questi giorni anche per quanto riguarda le condizioni meteo: dopo il tempo inclemente degli ultimi giorni, la settimana si annuncia molto differente. Una prima parte potrebbe essere caratterizzata da temporali estivi che oramai sono la norma in questa stagione mentre sul finire della settimana le condizioni potrebbero essere più stabili, con vento più regolare. Tutto questo significa che le condizioni sempre impegnative e da interpretare del campo di regata dell'Alto Lario si presentano ancora di più potenzialmente ricche di sorprese. Lo spettacolo non dovrebbe mancare.

Oggi, lunedì, si inizia: skipper meeting alle 12.30 e partenza della prima prova alle 14.30. Fino a venerdì sono previste 3 prove al giorno con un massimo di 15 in totale. È possibile seguire live le regate attraverso l'App TracTrac accessibile anche dal sito ufficiale dell'evento rs500worlds.it: tutti gli equipaggi sono costantemente monitorati attraverso Gps durante le regate.

La sera di mercoledì 4 ci sarà una cena sulla spiaggia con tutti i regatanti e giovedì 5 concerto della banda in piazza Garibaldi e uno spettacolo di musica del vivo a Lido di Colico. Venerdì alle 18 cerimonia di chiusura e consegna delle medaglie presso il PalaLegnone di Colico con a seguire Beer Festival (per assistere alla cerimonia o partecipare è necessario il green pass o un tampone negativo nelle 48 ore).