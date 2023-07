Dal lago alla rocca, torna una delle corse più belle del Lecchese

"La gara si avvicina, i preparativi sono in corso da settimane e le iscrizioni già aperte dai giorni scorsi. Segnatevi la data. Vi aspettiamo". Queste le parole degli organizzatori della Corsa a coppie dell'Innominato, manifestazione sportiva simbolo di Vercurago, giunta quest'anno alla sua ottava edizione.

L'appuntamento è per il pomeriggio di sabato 23 settembre con partenza dal quartier generale che sarà allestito come sempre in oratorio. Da qui si correrà prima sul lungolago, poi in centro paese, risalendo quindi verso la frazione di Somasca, Beseno e San Girolamo fino all'arrivo al suggestivo castello dell'Innominato dopo il passaggio dalla zona del santuario. Dalla Rocca il gruppo di podisti, rigorosamente in coppia, ritornerà quindi in picchiata a valle fino all'arrivo sempre in oratorio dopo un percorso di circa 9,6 chilometri con 430 metri di dislivello.

La data è stata ufficializzata dallo staff organizzativo dell'evento podistico, formato come sempre dai volontari delle associazioni vercuraghesi Oratorio San Giovanni Bosco, Avis, Gev Lumaca, Gli Amici di Chiara onlus con l’aggiunta dal 2022 dell’associazione sportiva dilettantistica Sky Lario Runners di Lecco.

Nella gara dell'anno scorso erano stati numerosi i partecipanti, in crescita di anno in anno. A darsi battaglia nel 2022 ben 192 coppie, mentre alla camminata non competitiva avevano preso parte 73 coppie. Un successo anche la Corsa Innominato Junior, con oltre 60 tra bambini delle elementari e ragazzi delle medie. Fantastico il nuovo primato al femminile in 51'32" firmato da Bilora e Colombo. A livello maschile vittoria di Paolo Bonanomi e Danilo Brambilla in 42'58". Fra i centinaia di partecipanti anche i sindaci di Lecco Gattinoni e di Vercurago Lozza. Ora si guarda alla nuova sfida 2023.

"Le iscrizioni sono naturalmente già aperte sia per la corsa agonistica che per la non agonistica - spiega Luca Pozzi, attivo nell'organizzazione fin dalla prima edizione - Per procedere, come gli scorsi anni, dovete accedere al portale di Kronoman. Vi aspettiamo sabato 23 settembre, noi siamo già al lavoro allestire al meglio un evento con il quale vogliamo promuovere lo sport, l'aggregazione e bellezze del nostro territorio".

Questi sono i link di riferimento per le iscrizioni alla corsa a coppie dell'Innominato 2023 (oltre all'apposita pagina facebook della gara):

Corsa agonistica

https://www.kronoman.net/races/details/12424/CORSA-A-COPPIE-DELLINNOMINATO-8%5E-EDIZIONE

Camminata - corsa ludico motoria

https://www.kronoman.net/races/details/12425/CORSA-CAMMINATA-LUDICO-MOTORIA-A-COPPIE

"Come da nostra tradizione per chi si iscriverà con un buon anticipo entrerà nella lista che parteciperà all'estrazione di prodotti tecnici di abbigliamento personalizzati con il nostro logo, prodotti che vi faremo scoprire prossimamente. Non perdete anche questa occasione".