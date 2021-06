Vercurago: annullata la Corsa a coppie dell'Innominato, tutto rinviato al 2022

La scelta per motivi di prevenzione, sicurezza e (soprattutto) per complicazioni organizzative legate al covid. Le associazioni promotrici: «Scelta presa con enorme rammarico. Arrivederci all’anno prossimo, nella speranza che la situazione sia finalmente risolta»

Un'altra corsa simbolo del territorio lecchese - e non solo - slitta al 2022 per motivi di prevenzione e sicurezza legati al covid, ma soprattutto per le annesse complicazioni organizzative. Dopo Resegup, Gir di Mont e Dario e Willy, anche i promotori della Corsa a Coppie dell'Innominato hanno preferito annullare l'edizione in programma il prossimo 18 settembre a Vercurago e proiettarsi già all'anno successivo. Si tratta del secondo stop dovuto alla pandemia, e alle sue complicazioni, dopo quello del 2020.

«Amici e amiche runners, purtroppo anche quest’anno la corsa è stata annullata»

«Amici e amiche runners, sostenitori e appassionati, vogliamo annunciarvi che purtroppo anche quest’anno la Corsa a coppie dell’Innominato, in programma sabato 18 settembre 2021, è stata annullata - spiegano i promotori - Il comitato organizzatore con il suo intero staff composto dalle associazioni vercuraghesi Oratorio San Giovanni Bosco, Gev Lumaca, Avis sezione comunale, Gli Amici di Chiara Onlus, l’Amministrazione comunale di Vercurago e tutti i preziosi volontari, comunicano con enorme rammarico che a causa delle restrizioni e dei protocolli attuali da seguire, non ci sono le condizioni necessarie che permettono di organizzare adeguatamente la nostra corsa e tutto ciò che la arricchisce durante la giornata. Arrivederci all’anno 2022, nella speranza che la situazione possa essere finalmente risolta».

La Corsa a Coppie dell'Innominato si sviluppa dal lungolago al castello di San Girolamo con partenza e arrivo all'oratorio di Vercurago, lungo un tragitto di circa 10 chilometri unico nel suo genere, curato nei dettagli dagli organizzatori. La manifestazione sportiva è cresciuta negli anni, arrivando fino al numero record dell'ultima edizione (la sesta) del settembre 2019 con quasi 600 atleti (297 team) in gara, senza dimenticare la corsa aperta ai bambini e le iniziative collegate per famiglie e cittadini. La vittoria della gara generale era andata ai Falchi Paolo Bonanomi e Lorenzo Beltrami. Ora si guarda già al 2022 per nuove fatiche sportive ed emozioni.