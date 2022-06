I vincitori della Monza-Resegone, venerdì le premiazioni

Successo per l’attesissima 60° edizione della Monza-Resegone, la regina delle corse brianzole ripartita dopo due anni di sospensione causa covid. La gara podistica si è svolta nella notte tra sabato e domenica con squadre da tre atleti ciascuna lungo un tracciato di 42 chilometri di tracciato, dal centro di Monza fino alla Capanna Alpinisti Monzesi, sul Monte Resegone.

Una notte ricca di fascino, emozioni, fatica e spirito di squadra, che è tornata a sorprendere ed entusiasmare più che mai. Appassionati e passanti di tutta la Brianza hanno potuto assistere al passaggio dei corridori per le strade di Monza, Villasanta, Arcore, Usmate, Osnago, Cernusco Lombardone, Merate, Cicognola, Calco, Beverate, Airuno, Olgiate, Calolziocorte, Rossino ed Erve, percependo la magia di una manifestazione sportiva unica e per questo tanto amata.

1.000 metri di dislivello e un tragitto di 42 km tra paesi e paesaggi

I partecipanti alla gara si sono cimentati in una prova difficile e faticosa, ma che è stata in grado di suscitare forti sentimenti e dare tante soddisfazioni. Spirito di sacrificio, amore per la corsa, voglia di mettersi in gioco e desiderio di divertirsi e superare i propri limiti; tutto questo è stato il motore di una corsa che prevede 1.000 metri di dislivello e un tragitto che attraversa paesi e paesaggi ricchi di fascino.

L’inizio ufficiale della competizione sportiva è stata alle 21.00 di sabato 25 giugno, momento che ha segnato l’effettiva partenza delle squadre in un clima di emozione ed entusiasmo, grazie alle parole degli organizzatori e amici, ma soprattutto grazie alla fanfara dei Bersaglieri, che ha accompagnato gli atleti nei loro primi scatti di corsa lungo via Via Vittorio Emanuele II a Monza.

Prima al traguardo la squadra Affari & Sport di Villasanta

A prevalere su tutti, con un tempo di 3 ore, 15 minuti e 18 secondi, è stata la squadra Affari & Sport di Villasanta, composta da tre atleti davvero determinati: Simone Paredi, Andrea Gandini e Ahmed El Mazoury. Al secondo posto invece, con un tempo altrettanto considerevole (3 ore, 16 minuti e 38 secondi) si è classificata la squadra Me.Pa Assicurazioni di Monza, anche in questo caso composta da un terzetto maschile composto da Davide Perego, Luca Tocco e Marco Redaelli. La terna Enoteca Carlo Cattaneo di Carate Brianza, invece, è stata la migliore squadra femminile, grazie ad una gara durata 4 ore, 33 minuti e 22 secondi.

Si dovrà attendere venerdì 1 luglio per l’attesissima premiazione di questa emozionante 60° edizione della Monza - Resegone. L’appuntamento sarà per le ore 21.00 presso l’ex Stadio Verga, in via Rosmini 9 a Monza, dove amici, appassionati e sportivi potranno partecipare ad una serata di festa e premi. Oltre ai buoni valori per le prime cinque classificate di ogni categoria, saranno infatti distribuite a tutti i classificati le ambite medaglie personalizzate, oltre che la maglia esclusiva da “finisher" Affari & Sport e Rock Experience e la bottiglia di vino da collezione dedicata.