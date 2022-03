Vittoria esterna dell'Aurora Olgiate

Nella sfida di metà classifica tra la Vibe Ronchese e l'Aurora Olgiate andata in scena domenica 6 marzo, a trionfare è la formazione lecchese. Un primo tempo senza grosse emozioni quello che è andato in scena tra le due squadre, infatti sono veramente poche le azioni che impegnano i due portieri. Al rientro in campo al minuto 15 è proprio la formazione di Ravasi a trovare lo spunto vincente per passare in vantaggio. Pirovano si fa tutta la fascia e crossa in mezzo, qui trova Contrastato che infila il pallone in rete. A dieci minuti dal termine della gara è Capucci che, con un pallonetto, buca la porta di Origo.

Con i tre punti l'Aurora Olgiate supera in classifica la Vibe Ronchese ed esce dalla zona playout.





Ecco la classifica del girone B:

AltaBrianza 46

Cinisello 42

Muggiò 42

Arcellasco 36

Lissone 32

Concorezzese 31

Olimpiagrenta 31

Cavenago 30

Sondrio 27

Olgiate Aurora 23

Vibe Ronchese 22

Casati Arcore 21

Cob 91 19

ColicoDerviese 18

Barzago 15

Arcadia Dolzago 11