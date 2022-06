La Picco Lecco dà il benvenuto a Livia Tresoldi: arriva dalla Rothoblaas Volano

Livia Tresoldi approda alla Pallavolo Picco Lecco, squadra appena promossa in A2 di volley femminile dopo i play-off contro Palau, lasciando la Rothoblaas Volano. In Trentino è rimasta due stagioni, mentre in precedenza Tresoldi aveva vestito anche le maglie di Offanengo, Don Colleoni, Bedizzole e Brugherio.

Piene di entusiasmo le sue parole come nuova atleta lecchese: “Sono emozionantissima e felicissima di inizia questa nuova avventura, non vedo l’ora di andare in palestra per lavorare, migliorare e crescere. È un’esperienza nuova, oltre che una sfida, ma sono pronta e carica, vi aspetto in palestra!”.

Non è mancato un saluto al Trentino in un lungo post Instagram: “La premessa è che i saluti fanno sempre un po’ schifo, ma un detto dice che le cose sono belle perché vissute intensamente. In Trentino ci lascio un pezzo di cuore e di me stessa. Sono state due stagioni speciali, in un posto e ambiente che non dimenticherò mai. Grazie a tutti quelli che ho avuto la fortuna di conoscere in questo periodo nel magico Trentino. Mi avete segnata, fatta crescere, vista maturare sia come atleta ma soprattutto come persona. Mi avete fatto ridere, piangere (tanto), scherzare ed emozionare. Grazie per tutto quello che avete fatto per me, non avete davvero idea: se pensate di aver fatto 10, in realtà avete fatto almeno 1000. Spero di aver lasciato a tutti voi un po’ di quella che sono io. Siete davvero unici, un grazie non basta e mai basterà. Un abbraccio forte”.