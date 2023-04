Volley femminile A2. L’Orocash Lecco sbanca Marsala e conquista la salvezza matematica

Squadra in casa

Squadra in casa Marsala

L’Orocash Picco Lecco conquista Marsala nella trasferta domenicale col punteggio di 3-1. Con due giornate di anticipo le biancorosse raggiungono l’obiettivo stagionale della salvezza anticipata. Lecco parte bene, ma sul finale di set è il Marsala a farsi pericoloso. Si va ai vantaggi e la spunta la formazione ospite 26-28. Il secondo set parte con una Picco più convinta (6-9). Sul finale di parziale Marsala si fa vicina (22-22), la Picco allora con una prova di personalità chiude 22-25.

Inizio difficile per le lombarde (5-0) che presentano diverse turnazioni in campo. L’evoluzione del set riconferma l’ottima forma delle padrone di casa (18-9) che guidano tutto il parziale. Lecco resta sempre a distanza, si chiude in favore di Marsala (25-21). Il quarto set torna la situazione di equilibrio (16-18) poi la Orocash allunga (17-20), ma Marsala si riporta sul 20 pari. Si va ai vantaggi con le ospiti che riescono a chiudere 26-28.

Questo il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore di Lecco: “Torniamo da questa trasferta con tre punti cha valgono oro. Sono tre punti che sanciscono la nostra permanenza in A2. Abbiamo voluto questo risultato, specie nei primi due parziali dove siamo riusciti a portare a casa i set. Abbiamo avuto un calo psicofisico e siamo andati sotto, solo nel finale abbiamo recuperato. Ci prepariamo ad affrontare il Perugia davanti ai nostri tifosi di casa”. Il tabellino del match:

SEAP-SIGEL MARSALA – OROCASH LECCO 1-3 (26-28, 22-25, 25-21, 26-28)

MARSALA: Teso 1, Bulovic 10, Guarena 7, Salkute 24, Moneta 18, Frigerio 5, Norgini (L), Ghibaudo 2. Non entrate: Garofalo. All. Buonavita.

LECCO: Lancini 9, Albano 9, Bracchi 30, Zingaro 3, Tresoldi 11, Rimoldi 1, Bonvicini (L), Marmen 5, Citterio 1, Rocca (L), Belloni. Non entrate: Piacentini, Casari. All. Milano.