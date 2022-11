Picco Lecco, sorpasso fallito: al "Bione" passa Esperia Cremona

La Picco Lecco è costretta ad alzare bandiera bianca in casa nello scontro diretto contro l’Esperia Cremona, più brava a capitalizzare le occasioni propizie che le si sono presentate. È finita 3-1 per le ospiti, facendo dunque fallire il possibile sorpasso da parte dell’OroCash proprio ai danni delle cremonesi. Buffo ed Albano aprono le ostilità, Bracchi risponde a Kadi Kullerkann, insiste Jasmine Rossini da posto 4, 5-5. Liis Kullerkann allarga troppo la fast ed è 7-5 Picco. Ferrarini alza il muro per l’8-8 e poi realizza il primo tempo del +1 D&A sul 9-10. Esperia mette la freccia con il rigore trasformato da Liis Kullerkann, 12-15 e timeout per coach Milano. La pausa giova a Lecco che accorcia il gap con la pipe di Bracchi, 15-17. Cremona approfitta di un paio di errori di impostazioni lecchesi per spingere, capitan Zingaro non ci sta ed è 17-19. Lo scambio più lungo del set lo chiude Simona Buffo e vale il 20-21.

La schiacciatrice piemontese è ispirata e firma anche la parallela del +2. Piacentini ferma Kadi Kullerkann, 22-22. La pipe leggermente larga di Rossini manda avanti la Orocash, 23-22. Bracchi trova il primo set point, 24-23. Un’invasione sopra il nastro riporta avanti le tigri gialloblù. All’ace di Federica Piacentini risponde la diagonale di Rossini, 26-26. Il cambio della diagonale porta al punto di Marina Giacomello, 28-28. Il tocco delizioso di Simona Buffo offre un’altra chance a Cremona, 29-30. L’errore di Bracchi da posto 4 decreta il finale di 29-31. Liis Kullerkann e Bracchi inaugurano il periodo. Lecco tenta la fuga con la buona vena di Martina Bracchi e Federica Piacentini sul 6-2. Zingaro ferma a muro Kadi Kullerkann e poi realizza la palletta del 10-3.

Due punti di Jasmine Rossini frenano l’urto biancorosso sull’11-5. Liis Kullerkann risponde ad Albano, 14-7. Buffo non molla l’osso, prima di spada e poi di fioretto punge per il -5 (17-12). Cremona alza il muro con Ferrarini prima e con Buffo poi, 17-14. La diagonale di Zingaro da seconda linea fa male, 20-15. Due attacchi di Lancini caricano il Bione sul 22-16. Liis Kullerkann ben imbeccata da Balconati risponde a Bassi, 23-18. Balconati di seconda annulla il primo set point Lecco. Il servizio in rete di Coppi mette in pari il conto, 25-19 e 1-1. Il terzo set riparte con l’attacco di Zingaro a cui risponde Liis Kullerkann. L’ace di Bassi fissa il 3-2. Il primo break del periodo è gialloblù, la fast di Liis Kullerkann vale il 7-10. Bassi accorcia sul 9-11 poi capitan Zingaro impatta in diagonale.

Simona Buffo riporta avanti le sue con due punti ed è 11-14. Una prolifica Buffo insiste positivamente in attacco, poi la botta di Ferrarini fissa il 13-18. Liis Kullerkann fa ottima guardia a muro, 15-21. Rossini firma la parallela del 16-22 e coach Milano richiama le sue. Jasmine Rossini trova fortuna anche dai nove metri e procura otto set points alle compagne. La diagonale di Buffo chiude il set, 16-25 e 1-2 D&A. Il quarto periodo può essere già decisivo e Ferrarini fa scintille al centro, 3-6. Lancini risponde all’ace di Buffo, 4-7. Due attacchi di Kadi Kullerkann ampliano il gap sul 7-11. Buffo ed Albano si scambiano errori vicendevoli al servizio, 10-15. Lecco non riesce più a passare in attacco, il muro di Liis Kullerkann vale l’11-19 del timeout Milano. Liis va a segno anche in fast, 11-20. La pipe non rigiocata da Lecco firmata Kadi Kullerkann sa di sentenza sul 14-23. L’ace di Liis Kullerkann abbassa il sipario sull’incontro. Il tabellino del match:

OROCASH PICCO LECCO-ESPERIA CREMONA 1-3 (29-31, 25-19, 16-25, 14-25)

LECCO: Zingaro 13, Albano 10, Rimoldi 1, Bracchi 9, Piacentini 8, Bassi 9, Bonvicini (L), Rocca 1, Lancini 8, Tresoldi, Citterio; NE: Belloni, Casari, Monti (L). All. G. Milano – M. Marongiu

CREMONA: Rossini 12, L. Kullerkann 12, Balconati 3, Buffo 18, Ferrarini 15, K. Kullerkann 12, Zampedri (L), Giacomello 1, Pasquino, Coppi 1; NE: Piovesan, Landucci. All. V. Magri – E. Zanoni.