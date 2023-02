A2. OroCash Picco Lecco, c'è fiducia nell'ambiente per il turno infrasettimanale contro Sassuolo

Si accende questo finale di regular season: nel corso della serata di domani, mercoledì 8 febbraio alle 20:30, l’Orocash Picco Lecco torna in campo contro l’Idea Volley Sassuolo. Queste sono le sensazioni di coach Gianfranco Milano: “La partita di mercoledì è con una squadra che ha tutti i meriti e le caratteristiche per stare tra le big. Oggi è al quarto posto, ma fino al week end era nei posti di vertice. All’andata fu una lotta sui cinque set e noi riuscimmo a portare a casa il risultato. Per mercoledì mi aspetto una sfida all’ultimo respiro. Puntano su un gioco molto vario e mai scontato: giocano molto da seconda linea e contano su un opposto veloce come un centrale. Sono giovani e con prospettive importanti. Obiettivo è muovere la classifica!”.

Sulla stessa lunghezza d’onda capitan Serena Zingaro: “La partita contro Sassuolo sarà molto impegnativa sotto il punto di vista dell’intensità. Loro hanno un gioco molto veloce e alternative valide in attacco. Noi dobbiamo essere molto attente a muro e in difesa, cercando di contenerle il più possibile. Siamo motivate a fare bene perché per noi é un periodo di grande lavoro che vogliamo mettere in pratica sicuramente mercoledì”.