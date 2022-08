Volley femminile A2: la Pallavolo Picco Lecco inizia a preparare la stagione 2022-2023

È cominciata ufficialmente la stagione 2022-2023 della Pallavolo Picco Lecco, annata in cui la formazione lombarda di coach Milano sarà impegnata in A2 dopo la splendida promozione di pochi mesi fa. Le giocatrici hanno preso parte a una doppia seduta, con la mattinata dedicata ai pesi, mentre nel pomeriggio la concentrazione è stata focalizzata sulla sabbia. Per l’occasione, la squadra si è ritrovata preso il Centro Sportivo Beach Club di Civate (provincia di Lecco).

La Picco Lecco è stata inserita nel girone A della A2, un raggruppamento che prevede diversi derby lombardi da affrontare con la massima attenzione possibile. La squadra se la vedrà infatti con la Tecnoteam Albese, Busto Arsizio, Esperia Cremona, Offanengo, Millenium Brescia e Club Italia Crai. Ci sono poi due avversarie emiliane, vale a dire l’Idea Volley Sassuolo e la Pallavolo Montale, senza dimenticare l’ITAS Trentino, la LPM Mondovì e l’Hermaea Olbia.