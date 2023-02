Volley femminile A2. Orocash Picco Lecco concentrata su un unico obiettivo: battere Offanengo

Dopo il rush della scorsa settimana, finalmente alcuni giorni a disposizione dell’Orocash Picco Lecco per preparare al meglio il big match previsto per domenica alle 17 contro il Volley Offanengo. Grande attesa dunque al Bione di Lecco per la sfida diretta che vedrà protagoniste le biancorosse.

“Sicuramente è una squadra che come noi cerca di guadagnare più punti possibili e sperare in questo sesto posto molto conteso. Secondo obiettivo è sicuramente quello di conquistare più punti possibili per affrontare la seconda parte della stagione in caso non si riuscisse a centrare il sesto posto – ha precisato Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco -. Le prossime partite saranno tutte determinanti e dovremo mettere tutto l’impegno possibile per presentarsi alla seconda fase. Offanengo è reduce da una serie di gare non positive, per cui cercherà di ristabilire un bilancio migliore. Lo stesso vale per noi, abbiamo il desiderio di fare punti e faremo di tutto perché ciò avvenga. Puntiamo a una partita incisiva e produttiva”.

“Arriviamo da un momento difficile, in cui non siamo riuscite a fare punti - precisa Arianna Lancini -. Stiamo sviluppando un buon gioco a sprazzi ma non riusciamo a concretizzare. Con Offanengo dovremo essere brave a rimanere lucide anche nei momenti cruciali della partita per cercare di portare a casa più punti possibili che in questa fase del campionato sono fondamentali per la pool salvezza”.