A2: Picco Lecco senza paura nel derby contro Busto Arsizio, alla fine arriva un buon punto

La Futura Busto Arsizio torna a casa da Lecco con due punti frutto di un sofferto 3-2 in casa della Oro Cash, che costringe le cocche a sudare per fare il risultato sperato. Una gara a due volti quella della Futura che domina per due set e fa presagire la dolcezza di una gara breve, poi spegne la lampadina ed ecco che i fantasmi di un terzo set, maledetto fino ad ora in campionato, si protraggono anche nel quarto dove la sveglia suona troppo tardi e il gap ormai è troppo ampio per recuperare. La reazione arriva poi però nel tie break, dove con le unghie e con i denti, le cocche vanno a prendersi la vittoria finale continuando così nella striscia di risultati positivi.

PRIMO SET : Milano schiera il 6+1 con Rimoldi al palleggio opposta a Bassi, Albano – Piacentini al centro , Lancini e la ex Zingaro in banda, Bonvicini libero. Amadio, senza Arciprete, riparte con Balboni in palleggio in diagonale con Zanette, Member-Meneh con Fiorio in banda , Tonello – Botezat al centro, Mistretta libero. Punto a punto in avvio che si risolve in favore della Futura avanti 6-10 con il mani out di Zanette e il pallone piazzato di Leketor. Lecco resta in scia e prova ad accorciare con l’affondo di Lancini (12-14). Le cocche dicono di no e accelerano di nuovo con Zanette (13-18). Spedisce out Bassi ed è secondo stop discrezionale per la squadra di casa (16-21). Nel finale ci pensa Leketor con un bellissimo pallonetto a regalare sei set ball (18-24). Buona la prima con l’ace di Fiorio che chiude i conti (18-25).

SECONDO SET : lungo botta e risposta iniziale in avvio con Lecco che difende tanto e non vuole lasciare spazi (8-8). Pigiano sull’acceleratore le cocche, il doppio muro di Fiorio prima e Zanette poi, valgono il +6 (8-14). Coach Milano si gioca la carta Citterio al posto di Bassi in difficoltà. Anche Amadio tra le fila bustocche opta per il cambio di diagonale con Venco e Badalamenti in campo (10-19). Corre veloce la squadra ospite, il tocco di seconda proprio di Venco vale un sonoro 12-22. Botezat non perdona sulla palla vagante a rete e sono dieci i set ball a disposizione (14-24). Buona la prima con l’ace di Botezat che fissa il definitivo 14-25.

TERZO SET : consueta iniziale fase di studio riproposta anche in questa frazione (5-5). Prova l’allungo la squadra di casa, il lungo linea di Lancini vale il +2 (8-6). Zingaro passa e tiene le ancora avanti le sue (11-8). Deve ricostruire la Futura, il doppio muro di Botezat e Fiorio vale il -3 (14-11). Chiude la porta Botezat ed è il muro che ripristina l’equilibrio (17-17). Si gioca il lungo botta con nessuna delle due squadre che riesce a trovare lo spunto decisivo (20-20). Lancini ci prova con il mani out del 22-20. Bassi trova il campo con la pipe che consegna tre set balla alla squadra di casa (24-21). Piacentini dal centro non sbaglia la prima chance (25-21).

QUARTO SET : sull’onda dell’entusiasmo la squadra di casa è subito break (5-1). Devono inseguire le cocche, Bassi firma il pallone del +5 (7-2). Si spegne la luce nel campo ospite, Piacentini fa la doppietta del pesante 10-3. Balboni e compagne a testa bassa non devono commettere più errori (16-9). Amadio si gioca la carta Badalamenti al posto di Fiorio. Non si inverte la rotta con la squadra di casa che vede più vicino il tie break (19-12). Non molla la Futura che prova a rimanere n carreggiata sull’errore di Bassi (19-15). Badalamenti e Zanette riducono ancora il gap (22-20). La fast di Alabano regala due set ball alle compagne per allungare la partita (24-22). Badalamenti spedisce out dai 9 metri ed è 25-22.

QUINTO SET : primo break per la squadra di casa avanti 5-2 sulla palla out di Tonello. Albano non sbaglia e tiene avanti le sue 6-3. Accorcia la Futura, ma Piacentini manda sul 8-6 le sue al giro di boa. Zanette e Botezat a testa bassa riportano la situazione in parità (9-9). Ancora la numero 9 firma il primo vantaggio del parziale (9-10). Bisogna sudare e tirare fuori gli artigli nel finale, Leketor picchia forte il diagonale e regala la palla match alle cocche (13-14). Spedisce out Bassi scrivendo la parola fine alla gara 13-15. Il tabellino del match:

OROCASH PICCO LECCO-FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 2-3 (18-25; 14-25; 25-21; 25-23; 13-15 )

LECCO: Rimoldi 4, Bracchi n.e., Lancini 8, Albano 13, Tresoldi 0, Bassi 11, Citterio 0, Belloni n.e., Piacentini 14, Bonvicini (L), Rocca (L), Zingaro 13. All. Milano

