Volley femminile A2: la Picco Lecco si rinforza con la schiacciatrice israeliana Vitalia Marmen

La notizia era nell’aria da tempo e nelle ultime ore si è avuta l’ufficialità. L’OroCash Picco Lecco ha ingaggiato la schiacciatrice israeliana Vitalia Marmen, un innesto che impreziosisce il roster e che sarà molto utile in vista della volata salvezza del girone A della Serie A2 di volley femminile. Il debutto è avvenuto già tre giorni fa, in occasione della sfortunata trasferta in campionato delle lecchesi sul campo dell’Esperia Cremona.

Classe 1997, 188 centimetri, Marmen ha giocato gran parte della sua carriera nel proprio paese, raggiungendo l’apice di questa esperienza con il Maccabi Haifa nella stagione 2017-2018. Dal 2018, poi, è stata protagonista negli Stati Uniti con formazioni universitarie e non solo.

Queste sono le sue prime dichiarazioni da giocatrice della Picco Lecco: “Ho subito accettato con entusiasmo e sono grata a Lecco per l’opportunità che mi ha dato di confrontarmi in un campionato difficile come quello italiano. Ho trovato una società molto ben organizzata con uno staff tecnico, medico e dirigenziale che mi sta aiutando tantissimo e le compagne di squadra mi hanno fatto subito sentire a mio agio integrandomi nel gruppo”.

Ha poi aggiunto: “Ho iniziato a giocare a pallavolo abbastanza tardi, avevo 16 anni, ma il mio sogno è sempre stato quello di potermi confrontare in un campionato importante come questo. Andare al college è stata una breve sosta per completare la mia istruzione giocando a un buon livello. Dopo alcuni anni di studio e gioco negli Stati Uniti, ho avuto questa opportunità per ricominciare a inseguire il mio sogno di arrivare un giorno a giocare in Serie A1”.