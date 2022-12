A2: trasferta sarda amara per la Picco Lecco, l'Hermaea Olbia si impone in 3 set

La legge del Geopalace purtroppo non cambia: l’Hermaea Olbia tiene inviolato il suo campo e supera in tre set l’Oro Cash Lecco nell’undicesimo turno del Girone A di A2 Femminile (26-24; 25-20; 25-22). Un ko che lascia le lombarde a quota 12 punti nella classifica del girone A, gli stessi di Montale e Offanengo. Guadalupi può nuovamente schierare Bridi da titolare: assieme a lei l’opposto Schirò, le centrali Tajè e Gannar, le schiacciatrici Bulaich e Miilen e il libero Barbagallo. Lecco, in fiducia dopo la bella vittoria al tie break contro Trentino, replica con Rimoldi in diagonale con Bassi, Albano e Piacentini al centro, Lancini e Zingari in banda e Bonvicini libero.

Le ospiti trovano buon ritmo in avvio e toccano il +3 (8-5), ma la contesa è sempre equilibratissima: le due formazioni viaggiano a braccetto fino al rush finale, Lecco scatta avanti (21-20), l’Hermaea replica e sembra sul punto di chiuderla (24-21), ma le rivali non si danno per vinte e annullano tre palle match. Si va ai vantaggi, e le biancoblù recuperano la giusta lucidità per chiuderla sul 26-24 con la parallela di Miilen. Nel secondo set sono le galluresi a condurre fin dalle prime battute. Le ospiti non riescono a essere incisive come a inizio partita e scivolano indietro anche di 7 lunghezze. Milano risistema il suo quintetto, che alla lunga riprende quota e riesce a ricucire il gap (sorpasso sul 20-19).

Dopo il timeout di coach Guadalupi, però, le galluresi reagiscono in maniera veemente fino a chiudere il set con due punti consecutivi a firma Bulaich (25-20). Tajè e compagne sono decise a chiuderla in fretta. Lecco, però, risponde colpo su colpo, e il terzo set è nuovamente una battaglia equilibratissima. Le formazioni viaggiano appaiate fin quasi a quota 20, poi l’Hermaea accelera e non si volta più: in una giornata indimenticabile per i colori albicelesti, a chiuderla ci pensa l’argentina Daniela Bulaich, autrice del diagonale che scrive il definitivo 25-22. Il tabellino del match:

HERMAEA OLBIA-ORO CASH PICCO LECCO 3-0 (26-24; 25-20; 25-22)

OLBIA: Messaggi, Fontemaggi, Miilen 13, Floris, Gannar 9, Diagne, Bulaich 17, Bridi 3, Bresciani, Tajè 4, Barbagallo L, Schirò 9. Allenatore: Guadalupi

LECCO: Rimoldi, Bracchi 12, Lancini 8, Albano 3, Tresoldi 3, Bassi 9, Citterio, Belloni, Piacentini 5, Bonvicini L, Rocca 1, Zingaro 9. Allenatore: Milano