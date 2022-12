A2: un solo punto per la Picco Lecco nella sfida infinita contro Offanengo, non basta una super Bracchi

Purtroppo ieri è stato tempo di sorrisi ritrovati per la Chromavis Eco DB Offanengo, che dopo quattro ko consecutivi è tornata al successo in A2 femminile piegando al tie-break l’OroCash Picco Lecco nella “maratona” del PalaCoim. Nel primo epilogo al quinto set della stagione per le padrone di casa, la squadra di Giorgio Bolzoni è riuscita a uscire alla distanza dopo quattro set al cardiopalma, terminati ai vantaggi (i primi tre) e con il minimo scarto (il quarto), mentre il set corto è stato un monologo cremasco.

In un duello classico tra le due formazioni (per la prima volta in A2), Offanengo ha saputo alzare il livello di gioco quando era in difficoltà (sotto 2-1 e con poca continuità tra cose ottime e tanti errori) chiudendo in crescendo. A trascinare le neroverdi, l’opposta Martina Martinelli, ex di turno che ha dominato la scena con 29 punti, ben supportata dalla schiacciatrice Francesca Trevisan (19), mentre per Lecco a brillare è stata la banda Martina Bracchi (23). Tra le lecchesi, la migliore in campo è stata Martina Bracchi, autrice di 23 punti che purtroppo non sono stati sufficienti per espugnare questo taraflex.

A fine partita, coach Gianfranco Milano ha così commentato il ko: “Sapevamo fosse una battaglia sportiva, hanno fatto la differenza un po’ di continuità e di esperienza che Offanengo ha e ha sfruttato in alcuni momenti importanti. Avevamo diverse ragazze giovani in campo, siamo state bravi ad andare avanti 2-1, poi non avevamo energie per tenere il duello nel quarto e nel tie-break siamo partiti sotto; non avevamo la rosa al completo e quindi non potevo sfruttare tutte le risorse a disposizione. Punto guadagnato? Non guardo mai se perso o guadagnato, ogni punto conquistato è sempre positivo”. Il tabellino del match:

CHROMAVIS OFFANENGO-OROCASH PICCO LECCO 3-2 (27-25, 24-26, 25-27, 25-23, 15-7)

OFFANENGO: Trevisan 19, Menegaldo 3, Martinelli 29, Bartesaghi 4, Cattaneo 10, Galletti 4, Porzio (L), Pinali 6, Marchesi, Anello L. 6. N.e.: Tommasini, Anello I., Salamone (L), Casarotti. All.: Bolzoni

LECCO: Albano 6, Rimoldi 1, Bracchi 23, Piacentini 9, Bassi 11, Zingaro 10, Bonvicini (L), Rocca, Citterio, Tresoldi 1. N:e.: Monti, Belloni. All.: Milano