Ok, l’acquisto è giusto: la Picco Lecco si gode una super Rachele Nardelli

Nella pallavolo non è sempre semplice rompere il ghiaccio, ma c’è chi dimostra di avere il carattere giusto per imporsi anche in un ambiente nuovo di zecca. È quello che sta accadendo a Rachele Nardelli, schiacciatrice trentina classe 2001 che è stata ingaggiata dall’Orocash Picco Lecco lo scorso 6 dicembre. A tre settimane di distanza dal suo arrivo, è già uno dei fulcri della formazione di coach Milano che sta lottando per la salvezza nel girone B della Serie A2 di volley femminile.

La giocatrice 22enne ha disputato finora 5 partite in maglia biancorossa, mettendo a referto 81 punti (la media è di oltre 16 punti a match), impreziositi da ben 8 ace e 4 muri. La sua è stata una crescita esponenziale, culminata ieri sera nell’incontro di Olbia vinto dalle lecchesi al tie-break. I 22 punti realizzati da Nardelli non solo hanno permesso di conquistare 2 punti preziosi per la classifica, ma le sono valsi il meritato titolo di MVP. Nelle quattro gare precedenti non era stata da meno. Al debutto con Lecco è subito andata a referto nel match che ha visto la Picco perdere con Montecchio, per poi farsi notare per le sue 14 prodezze che purtroppo non hanno evitato la sconfitta contro Offanengo.

Neanche i 20 punti contro Melendugno sono riusciti a scongiurare un altro ko (1-3), mentre nello spettacolare 2-3 casalingo con la capolista Macerata i punti sono stati ben 24. D’altronde, Rachele Nardelli ha esperienza da vendere, come testimoniano i campionati di A2 giocati con la già citata Montecchio, Vicenza e Soverato, senza dimenticare il primo scorcio dell’attuale stagione. La schiacciatrice ha infatti cominciato l’annata con la maglia della neopromossa AltaFratte Padova, club che ha lasciato dopo 9 partite e 51 punti complessivi. Quindi la parentesi lecchese, nonostante sia stata molto più breve di quella in Veneto ha già fruttato bottini importanti che i tifosi biancorossi sperano siano in futuro ancora più consistenti.