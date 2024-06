Ventenne, ambiziosa, oggionese: Valentina Colombo si prepara al quarto anno di Serie A1

Dopo le stagioni a Busto Arsizio e a Casalmaggiore, Valentina Colombo approda a Cuneo. La centrale, classe 2003, è pronta per una nuova avventura in Serie A1. Per lei, dopo la crescita a Busto Arsizio e la parentesi di Casalmaggiore, si tratta della quarta stagione in massima serie. La giocatrice 20enne (ne compirà 21 a dicembre), oggionese DOC, ha messo in mostra una crescita costante, collezionando lo scorso anno 16 presenze che sono state impreziosite da 13 punti, un bottino che la stessa Valentina proverà a migliorare nella sua prima esperienza in Piemonte.

Queste le sue prime parole dopo l’arrivo a Cuneo: “Sono molto felice e onorata di entrare a far parte della famiglia di Cuneo. Già dai primi contatti la società mi è sembrata subito molto presente e con gli obiettivi chiari per la prossima stagione. Sono sicura che questo mi darà i giusti stimoli, che mi permetteranno di crescere e dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l’ora di iniziare quest’esperienza e conoscere tutte le mie compagne e i tifosi”.

La sua carriera è cominciata da bambina, ad appena 6 anni, all’oratorio di Imberido e poi a Oggiono appunto, prima di trasferirsi da 12enne alla Picco Lecco. Qualche tempo fa era stata molto chiara sul ruolo ricoperto dai suoi genitori e sugli obiettivi da raggiungere: “Da anni mio padre e mia madre mi scarrozzano avanti e indietro per le partite e gli allenamenti, aspettando pazientemente che abbia finito. Ora l’obiettivo è di riuscire a esordire in A1. A chi mi sono ispirata? A Raphaela Folie, che ammiro tantissimo. Il sogno nel cassetto logicamente è quello di vestire un domani la maglia della Nazionale A”.