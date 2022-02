B1: una Crema dolcissima per Picco Lecco, vittoria per 3-1 e primato in vista

Il Picco Lecco conferma a Crema di essere squadra d’alto livello e conquista il successo per 3-1 in quel di Crema, ma prima di arrendersi le giocatrici dell’Enercom Fimi regalano al pubblico un primo set praticamente perfetto vinto. Lecco arriva al Palabertoni da terza in classifica ma con una partita da recuperare e un potenziale primato a dimostrazione del valore della squadra allenata da coach Milano. Nelle prime battute c’è la sorpresa: con due muri consecutivi l’Enercom Fimi va sul 4-2 e allunga sull’8-3 dopo un ace.

Il distacco viene difeso e sul 18-13 un altro bel servizio permette alle padrone di casa di allungare fino al 21-13. Le lecchesi forzano ma sbagliano tutto nel finale consentendo all’Enercom Fimi di festeggiare il 25-16 nonostante il tentativo di Milano di cambiare il corso del match con diverse sostituzioni. Il tecnico comunque inserisce Rettani e Bracchi in sestetto per il secondo set e l’opposto lo ripaga chiudendo con 23 punti che contribuiscono a rilanciare Lecco: il secondo parziale è ottimo per le ospiti e si apre sull’1-5.

Le biancorosse provano a tenere il passo, ma Lecco si dimostra solida e allunga sul 6-13 e poi sull’8-20. Crema reagisce per il 14-23 ma un errore in battuta chiude il set sul 16-25 e il pareggio immediato. Andamento simile nel terzo parziale: dal 5-5 il Picco va sul 5-9 sfruttando anche alcuni errori in battuta delle cremasche che forzano per mettere in difficoltà le avversarie e riescono spesso ad allungare gli scambi, ma la maggiore esperienza della capolista virtuale pesa.

L’ace di Fioretti riavvicina le squadre sull’8-9 poi l’Acciatubi allunga di nuovo fino al 16-23 per poi gestire e chiudere con Zingaro per il 19-25 e il sorpasso. Il quarto set inizia con alcuni aggiustamenti delle padrone di casa che non frenano Lecco che si affida a Bracchi per andare sul 3-8. Le biancorosse provano ad alzare il ritmo ma commettono qualche errore che porta sull’8-17. Il ritmo del Picco Lecco non cala e viene confermato il valore di Rimoldi e compagne che chiudono con un netto 11-25 e il 3-1 definitivo. Il tabellino del match:

ENERCOM FIMI CREMA-PICCO LECCO 1-3 (25-16, 16-25, 19-25, 11-25)

CREMA: Guerini Rocco (L), Giroletti 5, Saltarelli, Labadini (L), Abati, Nicoli 1, Cattaneo, Frassi 8, Moretti 5, Fioretti 10, Fugazza 7, Marengo 8, Iannaccone 10, Vairani 1. All. Moschetti.

LECCO: Rimondi, Bracchi 23, Lancini 16, Rettani 1, Ratti 2, Marsengo, Vittari ne, Garzaro 6, Perego, Lanzarotti 1, Rocca (L), Zingaro 13. All. Milano.