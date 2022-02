B1: missione primato per la Picco Lecco, domani a Crema per insidiare le capolista

La netta vittoria contro l’ATA Trento ha galvanizzato e non poco l’ambiente. La Picco Lecco è attualmente al terzo posto in classifica nel girone B della B1 femminile di volley, ma con una partita in meno rispetto alle due capolista attuali, vale a dire Offanengo e Costa Volpino. I numeri parlano chiaro. Lecco ha 28 punti, due in meno rispetto alla coppia di testa e, con il match da recuperare, il sorpasso sarebbe realtà.

Intanto bisogna pensare al presente che si chiama in questo momento Enercom Fimi Crema. La trasferta non sarà semplice, domani bisognerà affrontare una formazione che farà di tutto per salvarsi e che per ora è a ridosso della zona calda del girone. Con i suoi 14 punti all’attivo, infatti, Crema ha appena due lunghezze di vantaggio sul quartultimo posto che è occupato da Busnago, di conseguenza tenterà il colpaccio e non si dovrà dare fiducia agli attacchi delle avversarie, in questa stagione imprevedibili come non mai.

Come già ricordato, l’appuntamento è in programma per domani, sabato 19 febbraio 2022, alle 20:30, con la Picco Lecco che sarà di scena al Pala Bertoni. Il tifo biancorosso è pronto ad esultare e a continuare a coltivare i propri sogni di promozione.