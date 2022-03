B1: la Picco Lecco cade a Costa Volpino e scende al secondo posto del girone B

È durato pochi giorni il primato della Pallavolo Picco Lecco che ieri è uscita sconfitta dalla trasferta bergamasca contro la terza forza del campionato, Costa Volpino. L’1-3 subito dalle lecchesi è maturato al termine di quattro set molto equilibrati, con la Picco che era riuscita a pareggiare il risultato dopo un beffardo primo parziale. Negli altri due set, poi, la squadra di coach Milano è riuscita ad accumulare 21 e 22 punti, non sufficienti per impensierire le padrone di casa.

Questa è la disamina dell’allenatore lecchese: “Sapevamo che la partita avrebbe avuto dei temi tecnico tattici diversi rispetto alle altre gare. Da mercoledì in poi abbiamo lavorato bene e pensando ad alcune situazioni che avrebbero potuto mettere in difficoltà il Costa Volpino. Nel primo set abbiamo sofferto molto il loro servizio, abbiamo faticato a costruire buone occasioni di cambio palla”.

Milano ha poi aggiunto: “Da parte nostra il servizio è sempre stato leggero e “tenero”, questo ha permesso alle avversarie di giocare bene con il palleggiatore sempre attaccato a rete con un conseguente gioco veloce. Nel secondo set abbiamo messo coraggio in battuta e lavorato meglio in difesa, creando un trend positivo che ci ha condotto alla vittoria del parziale. Il terzo set è partito punto a punto, ma nella parte finale non siamo riusciti a concretizzare molto e hanno chiuso loro. Situazione analoga nel quarto set, dove le avversarie ci hanno rimontato e superato nella fase conclusiva. Tanto rammarico per aver avuto sempre molte occasioni, soprattutto nel terzo set. Dobbiamo imparare a giocare questo tipo di partite, a essere più pragmatici e aggressivi sui fondamentali. Torniamo da Costa Volpino senza aver mosso la classifica e con il rammarico del risultato. Pensiamo alle prossime gare, sabato in casa con il Lemen”.

La squadra è ora al secondo posto con 40 punti nel girone B della B1 femminile di volley, uno in meno rispetto alla capolista Offanengo. Il tabellino del match:

COSTA VOLPINO VOLLEY-PALLAVOLO PICCO LECCO 3-1 (25-22 20-25 25-21 25-22)

COSTA VOLPINO: Bonomi, Giudici, Angelini, Dell’Orto, Tangini, Pozzoni, Zardo, Pezzoli, Monti, Seghezzi, Reggio, Pacchiotti, Rivoltella. All. Cominetti

PICCO LECCO: Rimoldi, Bracchi, Lancini, Rettani Ratti, Marsengo, Vittani, Garzaro, Perego, Lanzarotti, Rocca, Zingaro. All. Milano