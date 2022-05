B1: la Picco Lecco conquista gara 1 dei play-off promozione, Palau schiantata 3-1

Lo spareggio promozione non poteva cominciare meglio: la Picco Lecco si è sbarazzata in 4 set del Capo d’Orso Palau, un 3-1 che ha premiato la formazione lombarda, decisa a vendere cara la pelle per mettere una seria ipoteca sull’approdo in A2. Non era semplice la sfida di ieri, visto che a Lecco si è presentato un avversario ostico e che ha dominato il girone A della B1 di volley femminile. L’equilibrio è apparso evidente nei primi due set, con un botta e risposta degno del miglior play-off. La Picco Lecco ha subito alzato la voce, ma il pareggio delle sarde è stato immediato. Poi ha prevalso il fattore casalingo e le lecchesi non hanno avuto alcun problema nel dominare i successivi due parziali.

Coach Milano non poteva che essere soddisfatto a fine gara: “Era un’occasione per creare un presupposto per il ritorno. Giocare in casa significava per noi sfruttare il fattore campo e pubblico. Abbiamo fatto un buona partita a livello mentale, stando sempre sul pezzo. Sicuramente abbiamo messo in difficoltà le avversarie sui loro punti deboli e abbiamo tenuto duro nei nostri momenti meno performanti. Siamo sempre riusciti a recuperare il set, malgrado qualche partenza non proprio al top. Credo sia stata una prova corale di squadra molto buona. Siamo stati bravi a portare a casa il risultato e questo ci gratifica davvero tanto”.

L’allenatore ha poi aggiunto: “Sabato prossimo ci aspetta il lavoro più duro, costruirci sopra qualcosa di davvero bello. Sarà una partita durissima: troveremo un Palau agguerrito e aggressivo, desideroso di ribaltare la situazione. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che sabato ci hanno sostenuto dal vivo, il loro calore è stato molto gratificante e sicuramente ha influito positivamente sulle ragazze”. Il tabellino del match:

PICCO LECCO-CAPO D’ORSO PALAU 3-1 (25-22 23-25 25-18 25-19)

LECCO: Rimoldi, Bracchi, Lancini, Rettani, Ratti, Marsengo, Garzaro, Perego, Lanzarotti, Zingaro. All. Milano

PALAU: Menardo, Ottino, Ghezzi, Mezzi, Sintoni, Degortes (L), Mura, Leone, Aliberti, Tesanovic, Moretto. All. Guidarini