B1: il Picco Lecco continua a non soffrire di vertigini, Volano battuta 3-0

Squadra in casa Rothoblaas Volano

Una trasferta trentina da ricordare. L’Acciaitubi Picco Lecco riesce ad espugnare il campo della Rothoblaas Volano con l’ennesima dimostrazione di forza e un gioco nettamente superiore. Il 3-0 è stato il frutto di tre parziali ai limiti della perfezione, soprattutto il secondo in cui le lombarde hanno lasciato soltanto 10 punti alle avversarie padrone di casa.

Non era un match da sottovalutare, visto che Volano è alla disperata ricerca di punti per conquistare la salvezza, ma Lecco ha fatto in modo che i pronostici fossero rispettati pienamente. La classifica parla chiaro: la formazione di coach Milano è la capolista virtuale, visto che è al secondo posto, con due punti di svantaggio rispetto ad Offanengo ma anche un match da recuperare.

Se non altro è stata rafforzata la posizione che permette di partecipare ai play-off promozione. Grande protagonista della trasferta in Trentino è stata senza dubbio Martina Bracchi, capace di mettere a referto la bellezza di 19 punti. Tra una settimana Lecco dovrà vedersela col fanalino di coda Bedizzole. Il tabellino del match:

ACCIAITUBI PICCO LECCO-ROTHOBLAAS VOLANO 3-0 (25-18, 25-10, 25-22)

ACCIAITUBI PALLAVOLO PICCO LECCO: Rimoldi 2, Garzaro 8, Zingaro 6, Rettani 11, Lancini 14, Bracchi 19, Rocca (L); Ratti 2, Perego 0, Lanzarotti 0, Marsengo ne, Vittani ne. Allenatore: Gianfranco Milano

ROTHOBLAAS VOLANO VOLLEY: Bonafini 1 (1b), Petruzziello 7 (5a+2m), Tomasi 2 (2b), De Val 4 (1a+2m+1b), Galbero 7 (7a), Bellini 13 (8a+2m+3b), Tasholli (L); Perghem 0, Cazzanelli ne, Pucnik ne. Allenatore: Luca Parlatini