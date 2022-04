B1: Picco Lecco a un passo dai play-off, battuta Busnago con uno splendido 3-0

Un bel modo di accomiatarsi dal proprio pubblico, per lo meno nella regular season. La Pallavolo Picco Lecco è un passo dalla conquista dei play-off promozione, con un secondo posto nel girone B della B1 di volley femminile sempre più solido grazie al 3-0 di ieri ai danni della Dolcos Busnago. Le ragazze di coach Milano hanno rispettato i pronostici della vigilia, soffrendo soltanto nel primo set per poi scatenarsi come sanno fare benissimo. Dopo l’iniziale 25-21 sono arrivati un 25-16 e un 25-19 che non hanno permesso alle ospiti di abbozzare la minima reazione. In poche parole è stata una gara a senso unico.

Lecco è sempre seconda, con 55 punti e tre lunghezze di vantaggio sulla terza posizione occupata da Costa Volpino. Fra una settimana ci sarà l’ultimo impegno del campionato prima appunto dei play-off e basterà un punto per la matematica certezza dell’accesso alla seconda fase. La formazione lecchese giocherà sul campo dell’Offanengo, attuale capolista con un solo punto di vantaggio proprio sulla Picco, dunque il sorpasso in vetta non è escluso.

Queste sono state parole di coach Milano ieri alla fine del match: “Abbiamo avuto qualche difficoltà nella fase iniziale dei vari set, ritrovando il ritmo quasi subito. Siamo contenti della prestazione e del risultato in vista dell’ultima giornata che ci vedrà a casa di Offanengo, avanti a noi di un punto. Sarà la sfida della prossima settimana a determinare la stagione. Ci aspetta una settimana di gran lavoro e saremo particolarmente determinate a chiudere al meglio. Continuiamo a coltivare il nostro sogno. Sarebbe bello avere un buon tifo, in quanto sarà la partita della stagione. Purtroppo lunedì non potremo utilizzare la palestra a causa della chiusura del Bione per il 25 aprile, questo non ci consentirà un regolare allenamento”. Il tabellino del match:

PICCO LECCO-DOLCOS BUSNAGO 3-0 (25-21, 25-16, 25-19)

LECCO: Rimoldi, Bracchi, Lancini, Rettani, Ratti, Marsengo, Garzaro, Perego, Lanzarotti, Zingaro. All. Milano

BUSNAGO: Erba, Fenzio, Pistocchi, Cornelli, Sarti, Cipriani, Bonetti, Crippa, Ditommaso, Rossi, Zonta, Cologno, Gugliemi, Foscari. All. Motta