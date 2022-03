B1: la Picco Lecco rispetta i pronostici e si sbarazza in 3 set di Bedizzole

Un risultato rotondo, come da pronostici, e un primo posto “virtuale” che continua a rimanere tale. La Pallavolo Picco Lecco non accenna a decelerare la propria marcia nel campionato di B1 femminile di volley (girone B), come confermato dal bel 3-0 di ieri contro il fanalino di coda Green Up Bedizzole. La partita non è mai stata veramente in discussione e le ragazze di coach Milano hanno sempre mantenuto le giuste distanze dalle bresciane, allungando nei momenti decisivi di ogni parziale.

Dopo il 25-18 della prima frazione di gioco, Lecco ha assestato un doppio 25-19 che non ha permesso a Bedizzole di tornare in partita. In questo modo le lecchesi rimangono a due punti dalla capolista momentanea del girone, Offanengo, in attesa di poter recuperare il proprio match rinviato.

Ecco come ha descritto il successo l’allenatore della Picco, Gianfranco Milano: “Partita che poteva essere testacoda e lo è stato, sia dal punto di vista dell’impegno che del risultato. Siamo sempre stati in tensione e le avversarie non hanno mai mollato. Hanno dimostrato di non meritare quel posto in classifica. Siamo stati bravi a gestire il gioco, malgrado la loro ottima battuta. Non è stata una bellissima partita dal punto di vista visivo, ma siamo stati bravi a portare a casa il risultato. Adesso siamo già proiettati all’incontro di metà settimana, dove ci vorrà molta attenzione e ci dovremo preparare al meglio”.

Fra una settimana la squadra dovrà affrontare una complicata trasferta contro Costa Volpino. Il tabellino del match:

PALLAVOLO PICCO LECCO-GREEN UP BEDIZZOLE 3-0 (25-18 25-19 25-19)

LECCO: Rimoldi, Garzaro, Zingaro, Rettani, Lancini, Bracchi, Rocca (L); Ratti, Perego, Lanzarotti, Marsengo, Vittani. All. Milano

BEDIZZOLE: Serafini, Danesi, Marchesini, Populini, Cecchetto, Penocchio, Tagliani, Corella, Bottarella, Bellodi, Arici, Uzunova, Macobatti. All. Polito