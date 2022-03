B1: la Picco Lecco torna alla vittoria e consolida il secondo posto in classifica

Il ko contro Costa Volpino è già alle spalle, la Pallavolo Picco Lecco ha ripreso a macinare la pallavolo di cui è capace con un 3-0 ai danni del Chorus Lemen Almenno che consolida il secondo posto delle lombarde nel girone B della B1 femminile di volley. Nonostante la differenza di classifica (Almenno è terzultima e in piena lotta salvezza), la sfida non è stata sottovalutata dalle ragazze di coach Milano che si sono sbarazzate dell’avversario in tre set.

Dopo un buon primo parziale, portato a casa da Lecco con un perentorio 25-17, il secondo non è filato via liscio come l’olio. Per il bis e il 2-0 nel conto set, infatti, la vicecapolista è stata costretta a ricorrere ai vantaggi, segno che il Chorus Lemen è una squadra di tutto rispetto. Il 26-24 è stato faticoso, ma comunque prezioso, con l’allungo decisivo che ha migliorato ulteriormente l’umore delle atlete lecchesi.

Nella terza frazione di gioco si è tornati al predominio visto ad inizio partita, con un eloquente 25-14 che ha chiuso la partita in modo definitivo. Con questo successo la Picco Lecco è salita a quota 43 punti, uno in meno rispetto alla capolista Offanengo. Costa Volpino continua a tallonare proprio le lecchesi con i suoi 41 punti che rendono questa corsa ai play-off ancora più appassionante.

Tre formazioni sono racchiuse in altrettanti punti, ci sarà senza dubbio da divertirsi. Tra una settimana, i pronostici prevedono distanze invariate, con tutte le prime tre impegnate con avversari alla loro portata: Lecco giocherà in trasferta sul campo del Don Colleoni, quinta in classifica e quindi da non sottovalutare. Il tabellino del match:

PICCO LECCO-CHORUS LEMEN ALMENNO 3-0 (25-17, 26-24, 25-14)

LECCO: Rimoldi, Bracchi, Lancini, Rettani Ratti, Marsengo, Vittani, Garzaro, Perego, Lanzarotti, Rocca, Zingaro. All. Milano

ALMENNO: Arsenov, Felappi S., Malinov, Felappi G., Adubea, Agazzi, Franchi, Rota, Zanella. All. Malinov