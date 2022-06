Dopo tre stagioni e la promozione in A2 Sonia Ratti lascia la Picco Lecco

Non c’è stato due senza tre, ma Sonia Ratti non vestirà la maglia della Picco Lecco per il quarto anno consecutivo. L’opposto 21enne ha difeso i colori della formazione lombarda per tre anni di fila, contribuendo alla promozione in A2 appena conquistata. Non farà parte del roster 2022-2023, nonostante un finale in crescendo dopo una serie di infortuni e prestazioni eccellenti nei play-off.

Vale la pena ricordare che Sonia Ratti è stata la migliore in campo in gara 1 della finale play-off che ha visto Lecco contrapposta al Capo d’Orso Palau (22 punti all’attivo in quella occasione). Classe 2001, è cresciuta nel Vero Volley per poi continuare ad affermarsi in Lombardia. Ratti si unisce a Ilaria Garzaro, Noemi Marsengo, Monica Rettani e Irene Lanzarotti, le atlete che hanno già lasciato la Picco Lecco. L’unico nome in entrata, invece, è quello di Livia Tresoldi, ingaggiata dalla Rothoblaas Volano.