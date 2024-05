A Lecco giocheranno la miglior alzatrice e la miglior centrale Under 18 d’Italia

È terminata ieri, in Puglia, una bellissima settimana all’insegna della bella pallavolo giovanile con la Big Mat Finale Nazionale Giovanile Under 18 femminile che ha ospitato le 27 società partecipanti e che ha assegnato oggi al Palasport San Giacomo di Conversano (BA) il titolo tricolore 2024 di categoria.

Il PalaSport San Giacomo è stato il teatro della finale scudetto che ha visto trionfare, dopo oltre due ore di gioco, la Cortina Express Imoco Volley, che ha bissato il successo dello scorso anno a Vibo Valentia confermandosi quindi ancora una volta la formazione più forte in questa categoria. Le ragazze di coach Stefano Gregoris hanno superato per 3-2 (25-20, 18-25, 25-19, 19-25, 15-8) la formazione laziale del Volleyrò Casal De' Pazzi. Oggi in campo sono scese tante delle giovanissime atlete che fanno parte delle Nazionali giovanili femminili e che questa estate saranno impegnate con le rispettive selezioni tricolori nei Campionati Europei.

In particolare, due giocatrici hanno resa più che orgogliosa la Picco Lecco. La formazione lombarda, pronta per affrontare la sua terza stagione di fila nella Serie A2 di volley femminile, ha improntato il mercato per il campionato 2024-2025 pensando al futuro. Due degli acquisti che faranno parte del prossimo roster sono state premiate individualmente proprio al termine delle Finali Under 18. Si tratta di Maia Carlotta Monaco, nominata miglior centrale in assoluto della manifestazione, e di Safa Alloui, miglior alzatrice del torneo. Non c’è che dire, la Picco ha dimostrato di avere un fiuto invidiabile.