Non una semplice scommessa: perché le migliori giovani italiane stanno scegliendo Lecco

Una prima squadra molto giovane con tante atlete provenienti dal Club Italia e dalla Nazionale Under 19 campione del mondo in carica. È stata questa la promessa della Picco Lecco in vista della stagione 2024-2025 che il club lombardo affronterà per il terzo anno di fila nella Serie A2 di volley femminile. La società è stata di parola: anche se il nuovo roster non è ancora completo (per il momento si conoscono i nomi di 10 giocatrici), si intuisce come la linea verde sia il filo conduttore dell'ennesimo impegnativo campionato.

Per ora la media anagrafica è addirittura inferiore ai 21 anni (20,9 per la precisione), però - come già sottolineato - non sono state scelte giovani qualsiasi. Il mercato della Picco ha finora assicurato tre ragazze classe 2006 dal futuro più che assicurato. Si tratta di Giorgia Amoruso, Safa Alloui e Maia Monaco che gravitano attorno alle Nazionali giovanili e si sono messe già in mostra in vivai apprezzati come quello del Volleyrò Casal De’ Pazzi o il Club Italia. Di un anno più grandi sono Princess Atamah (new entry) ed Helena Sassolini (confermata), senza dimenticare colei che sembra già una veterana ma che in realtà è un’atleta del 2003, vale a dire Alessia Conti.

Federica Piacentini (2001) e Rachele Mainetti (2000) sono state confermate, mentre tra gli acquisti di queste settimane figurano due giocatrici esperte nonostante siano ancora molto giovani. Si tratta di Linda Mangani (2000) e del libero Francesca Napodano che con i suoi 25 anni è al momento la più “anziana” del gruppo. Coach Gianfranco Milano è chiamato a gestire un roster che si preannuncia frizzante e imprevedibile. Di certo Lecco non può che essere orgogliosa del fatto che i talenti più promettenti del volley nazionale stiano scegliendo la città come tappa indispensabile di un percorso di crescita che si spera sia il più proficuo possibile.