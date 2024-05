La Nazionale Femminile Under 22 sceglie Lecco per preparare gli Europei

Su segnalazione del DT delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli, sono state convocate 16 atlete per il primo raduno della stagione 2024 della Nazionale Under 22 femminile. Le azzurrine si ritroveranno da martedì 14 a giovedì 23 maggio a Lecco. Per il tecnico sarà l’occasione per iniziare a preparare al meglio l’appuntamento clou della stazione; la Nazionale Under 22 femminile, infatti, dal 1° al 7 luglio parteciperà ai campionati europei di categoria che si giocheranno in Italia nelle città di Lecce e Copertino.

Durante il collegiale in Lombardia la Nazionale Under 22 femminile disputerà degli allenamenti congiunti con una serie di squadre universitarie degli Stati Uniti. I primi test sono in programma il 15 e 16 maggio rispettivamente alle ore 19.30 e 16 con la Purdue University, mentre domenica 19 (ore 19.30) e lunedì 20 maggio (ore 16) le azzurrine svolgeranno un doppio allenamento congiunto con la squadra americana appartenente alla Pennsylvania State University. Infine il 22 maggio la squadra guidata da Marco Mencarelli giocherà con la l’University of Minnesota Women's Volleyball.

Queste le atlete convocate:

Nausica Acciarri (Azzurra Volley Firenze); Adelusi Anna Eniola (Cuneo Granda Volley SSD); Virginia Adriano (Volley Hermaea Olbia); Valentina Bartolucci (Agil Volley); Sara Bellia (U.Volley Montecchio Magg.); Veronica Costantini, Katja Eckl, Eze Chidera Blessing (SSD Volley Talmassons); Beatrice Gardini (Mega Volley S.S.D.); Dominika Giuliani (Uyba Volley); Linda Manfredini* (VBC Pallavolo Rosa); Giulia Marconato (Trentino Volley SRL); Matilde Munarini, Anna Piovesan (U.S. Esperia Volley 1961); Manuela Ribechi (Azzurra Volley Firenze); Sofia Valoppi (Roma Volley SSD ARL).