Una nuova schiacciatrice per l’Orocash Picco Lecco: ingaggiata Gaia Badalamenti

Continua a prendere sempre più forma il roster 2023-2024 della Picco Lecco che affronterà il suo secondo campionato consecutivo nella Serie A2 di volley femminile. Gaia Badalamenti è una nuova giocatrice della formazione lombarda. La giovane schiacciatrice milanese, classe 2002, 175 cm di altezza, dopo la stagione a Soverato e alla Futura Volley Busto Arsizio approda dunque alla corte di coach Milano.

Queste sono le sue prime dichiarazioni da giocatrice lecchese: “Appena mi è arrivata la proposta di Picco ho sentito fin da subito che sarebbe stato il progetto giusto per me. Quando ho ricevuto la chiamata di coach Milano mi ha trasmesso molto entusiasmo, voglia di lavorare e di voler far bene. Io sono una persona molto ambiziosa, per me il duro lavoro paga sempre. Non vedo l’ora di conoscere tutto l’ambiente Picco Lecco, i tifosi ma soprattuto le mie compagne con le quali son sicura che potremmo toglierci tante soddisfazioni e centrare i nostri obiettivi anche perché le carte per farlo ci sono tutte”.

La sua carriera è già stata piuttosto lunga nonostante la giovane età. Dopo esserci approcciata fin da piccola al mondo del volley tra Cinisello, Visette e Modena, il suo percorso ha inizio nelle giovanili di Orago. È con coach Bosetti che inizia a riempire la bacheca con due scudetti tra cui uno in under 14 ed uno in under 16. Passata a Novara con la maglia della Igor Trecate diventa assoluta protagonista della scalata del team dalla serie B1 alla serie A2. Per lei si aprono dunque le porte della serie A1 nella stagione 2019/2020 tanto che coach Barbolini sceglie di aggregarla al gruppo fin dalla preparazione estiva. Il resto è recente attualità fino all’approdo a Lecco.