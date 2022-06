Nuovo libero per la Pallavolo Picco Lecco: è Ilaria Bonvicini

C’è anche il secondo rinforzo per la Pallavolo Picco Lecco, pronta a disputare il campionato di Serie A2 nella stagione 2022-2023. Dopo l’ingaggio di Livia Tresoldi dalla Rothoblaas Volano, la società lombarda è andata a pescare proprio nella nuova categoria che dovrà presto affrontare. Il nuovo libero lecchese sarà infatti Ilaria Bonvicini, che quest’anno ha difeso i colori dell’Omag Marignano (per l’appunto in A2). Classe 1997, originaria di Milano, prima dei due anni in Romagna ha militato in diverse formazioni lombarde, tra cui Orago e Monza.

Ecco le sue prime parole come giocatrice della Picco: “La Picco è una società con ambizioni, ed era diversi anni che mirava alla promozione in A2. Le prime impressioni il giorno delle visite sono state di una società molto organizzata e allo stesso tempo di un ambiente accogliente e familiare. Qui mi ha portato la voglia di mettermi in gioco nuovamente, di cercare di portare un pochino dell’esperienza che ho fatto in questa categoria negli ultimi due anni, e di crescere tanto in un ambiente in cui so che si lavora bene”.