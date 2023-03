Orocash Picco Lecco, coach Milano: "La salvezza non sarà affatto scontata"

Una vittoria all’esordio e un secondo posto incoraggiante nella Pool Salvezza della Serie A2 di volley femminile. L’Orocash Picco Lecco può essere soddisfatta per il momento, ma la seconda fase della stagione è appena cominciata e non bisogna adagiarsi troppo perché le insidie non mancheranno di certo. La formazione lombarda ha battuto nettamente l’Akademia Messina (3-0 il risultato finale) e ora si appresta ad affrontare la prima trasferta di questa Pool.

Le lecchesi saranno di scena a Vicenza contro l’Anthea, avversario che ha quattro punti in meno rispetto all’Orocash e dunque insidioso come non mai. Per ora a comandare la graduatoria c’è la Tecnoteam Albese con 28 punti, seguita appunto da Lecco a quota 25. A commentare la partita del weekend appena terminato è stato coach Milano.

Queste sono le sue impressioni: “Sul finale del terzo set avevamo bisogno di crederci e non mollare, siamo stati bravi e fortunati portando a casa questi tre punti fondamentali. Questa pool salvezza non sarà sicuramente scontata, ma questo muovere la classifica serve per il nostro morale e per guardare alle prossime sfide. Dovremo lottare fino alla fine e dovremo avere la certezza matematica per dirci salve. Domani saremo già in palestra per preparare la gara di sabato a Vicenza”.