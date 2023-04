Picco Lecco: nuova e importante collaborazione tecnica con Beach Volley Training

È con grande piacere che la Pallavolo Picco Lecco ha ufficializzato una nuova collaborazione tecnica. A partire dal prossimo mese di maggio 2023 e fino alla fine della stagione sportiva indoor la società lombarda in collaborazione con una delle più importati scuole italiane di beach volley, la Beach Volley Training di Torino, darà la possibilità alle atlete del territorio nate dal 2004 fino al 2011 di continuare ad allenarsi durante l’estate con tecnici e staff di livello nazionale.

Questa sinergia si traduce in una nuova esperienza tecnica di valore e nella partecipazione ai campionati italiani di beach volley. Il progetto si sviluppa in due fasi: l’allenamento e il campionato. Nel mese di maggio nelle strutture lecchesi si terranno due giornate di avvicinamento a questa splendida disciplina, mentre tra giugno e luglio si disputeranno le tappe del campionato italiano itineranti sul territorio nazionale.

“Siamo molto contenti di questa nuova collaborazione. Si tratta di una bella occasione per far conoscere il nostro sport, mentre le giovani di Pallavolo Picco Lecco potranno cimentarsi in un nuova esperienza nel periodo di stop per la stagione indoor” ha spiegato Alessandro Contadin, presidente di Beach Volley Training. Quest’ultima è nata nel 2011 a Torino e conta attualmente oltre 500 tesserati. In aggiunta, vanta un palmares di tutto rispetto: ha vinto infatti le ultime tre edizioni dello scudetto maschile e femminile a livello italiano. Tra gli obiettivi di questa bella realtà c’è infine la nascita di nuove collaborazioni fuori Regione.