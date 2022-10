Picco Lecco, l'esordio nel campionato di A2 è da sogno: espugnato il palazzetto dell'Albese

Squadra in casa

Squadra in casa Albese

È un debutto da incorniciare quello nel campionato di A2 di volley femminile della Picco Lecco. La formazione lombarda, neopromossa nella seconda categoria nazionale, ha dato spettacolo ieri pomeriggio, davanti ad un pubblico notevole (che ha riempito il palazzetto di Casnate). Le padrone di casa della Tecnoteam Albese sono state superate (1-3) dalle “cugine” al termine di una partita che ha visto la Tecnoteam quasi sempre ad inseguire le avversarie. Primo set punto a punto con Albese che ha fallito un set-ball (con Nardo) dopo una battaglia durata quasi 30 minuti.

Nel secondo Albese ha rialzato la testa con i punti di Stroppa e Nardo e la brasiliana Cassemiro a recuperare tanti palloni (con il libero Rolando). Lecco qui è andata in affanno e non è mai riuscita a colmare lo strappo fatto con il servizio di Veneriano e di Nicolini. Terzo set con Lecco che è sempre rimasta avanti e non ha mai ceduto nulla. La Tecnoteam ci ha provato, ma senza riuscire a colmare i 5/6 punti presi di vantaggio dalle avversarie.

E nell'ultimo la Picco ha preso il largo da metà: Albese, anche un pò demoralizzata, ha ceduto dopo diversi errori. Ottima la Picco in difesa, tantissimi i palloni recuperati dopo lunghi scambi. Le ragazze di coach Milano hanno avuto punti e sostanza da tutto il sestetto: da Piacentini a Lancini, poi Bracchi (Mvp della serata) e Zingaro, apparsa in grandissimo spolvero sul parquet di Casnate. Il tabellino del match:

TECNOTEAM ALBESE-PICCO LECCO 1-3 (24-26, 25-18, 21-25, 17-25)

ALBESE: Nicolini 7, Cassemiro 9, Veneriano 9, Stroppa 12, Nardo 18, Gallizioli 2, Rolando (L), Pinto 3, Badini 2, Conti. Non entrate: Cantaluppi, Radice (L), Nicoli, Bernasconi. All. Chiappafreddo

LECCO: Rimoldi 4, Lancini 11, Piacentini 9, Bracchi 22, Zingaro 17, Albano 7, Bonvicini (L), Citterio 1, Rocca, Belloni. Non entrate: Tresoldi, Bassi. All. Milano