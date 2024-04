Picco Lecco all’insegna della continuità: Gianfranco Milano sarà ancora il coach delle biancorosse

Gianfranco Milano rimarrà alla guida della Picco Lecco anche nella Stagione 2024-2025. Il club biancorosso ha annunciato in via ufficiale che sarà ancora una volta il responsabile tecnico della prima squadra, una conferma che viene rinnovata per il settimo anno consecutivo.

Un traguardo importante che segna anche il terzo anno per la formazione lecchese nella Serie A2 del volley femminile. In queste settimane verranno svelati i dettagli di una squadra rinnovata, che punta sui giovani talenti senza perdere di vista l'equilibrio tra esperienza e freschezza. Un mix vincente per affrontare le sfide del prossimo campionato.

Dal coach Milano arrivano parole di entusiasmo: "Sono molto contento della conferma e della fiducia che la società ha rinnovato nei miei confronti. Questo nuovo anno in serie A ci rende orgogliosi e ci vede da subito impegnati per la preparazione della prossima stagione. Con il sostegno dei nostri sponsor stiamo allestendo la nuova squadra: un team giovane e motivato, pensato per affrontare al meglio le sfide del prossimo campionato. Invitiamo le medie e grandi realtà locali, il mondo aziendale, a venire a conoscerci e supportarci in questa nuova avventura. Un ringraziamento speciale va al nostro fedele pubblico che ci ha sempre sostenuto. Ci vediamo l'anno prossimo!”.