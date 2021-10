Pallavolo Lecco, sconfitta al tie break contro Warmor Gorle

Un punto conquistato per la Pallavolo Lecco in casa contro Warmor Volley Gorle, risultati finale 2-3(20-25 24-26 25-17 25-22 13-15).

L'avvio del primo set vede subito una situazione di grande equilibrio nella prima metà, poi una serie di battute positive di Lancini e alcune belle conclusioni di Ratti portano la Picco in vantaggio. E' il Gorle a proporre un gioco più aggressivo e a chiudere il set sul 20 a 25. La seconda frazione di gioco si presenta come la fotocopia della prima. Il Gorle Volley parte bene e resta davanti per tutta la prima parte del set. Il set si conclude punto a punto col punteggio 24-26.

Picco completamente nuova nel terzo set, più aggressiva e con conclusioni precise. Dopo l'avvio difficoltoso che ricalca le prime due frazioni di gioco, la Picco chiude sul punteggio di 25 a 17. Le padrone di casa si aggiudicano anche il quarto set, ribaltando il trend dei primi due parziali (25-22). Il quinto set parte con il Gorle Volley sempre davanti, che si aggiundica anche questo importante set per un soffio.

Gianfranco Milano, l'allenatore, al termine della gara: “C'è stato un approccio iniziale non ideale alla gara dovuto forse all'emozione. Abbiamo faticato tanto a fermare il gioco avversario con il risultato che eravamo in difficoltà nell'intaccare il loro muro-difesa. Siamo stati socccubi di questa situazione per la gran parte della partita. L'inserimento di Bracchi sicuramente ci ha dato più incisività in attacco e siamo stati bravi a tener duro. Nel complesso sono contento della prestazione, non era facile ribaltare la situazione. Le avversarie hanno dimostrato ottime capacità organizzative in difesa e alcuni elementi davvero in buona condizione. Non abbiamo portato a casa il quinto set solo per un soffio, ma il punto guadagnato è ottimo. Sono fiducioso sulle capacità della squadra e abbiamo dimostrato di essere tosti anche noi".

Busnago invece vince contro Volano Trento: una vittoria a domicilio per 1-3, mentre Brescia Green Up perde 0-3 contro Costa Volpino.