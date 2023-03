Pool Salvezza A2. Due punti d’oro per l’Orocash Lecco in Ciociaria: Bracchi in grande spolvero

L’Orocasch Picco Lecco espugna il PalaIaquaniello di Sant’Elia Fiume Rapido, battendo al tie-break l’Assitec, soffrendo prima il ritorno delle padrone di casa e poi assestando i colpi decisivi nel set finale. Sono due punti preziosi per la formazione lombarda che continua a mantenere una posizione di classifica interessante nella Pool Salvezza della Serie A2 di volley femminile. Pronti, via e l’Assitec parte subito forte volando con Dzakovic sul 5-1. L’Orocash torna in parità sul 15-15. Le ospiti sono più determinate e trascinate da Bracchi firmano il 16-20 e chiudono il set 21-25. Meglio Lecco nel secondo set dalle prime battute, Sant’Elia rienta verso la metà del set effettuando anche il sorpasso sul 15-14, ma la reazioni di Zingaro e compagne regala lo 0-2.

Nel terzo set cambia la musica: le ciociare accelerano grazie alle fiammate di Dzakovic e alla presenza a muro di Cogliandro, accorciando sul 2-1 dopo un parziale ben gestito. Molto equilibrato l’inizio del quarto set, poi la squadra di casa trova un parziale di 3-0 e va avanti 8-5. Un’indiavolata Martina Bracchi pareggia i conti sul 17-17, con le squadre appaiate fino al 21-21. Lecco prova a scappare ma Costagli fissa il parziale sul 23-23. Poi il team frusinate annulla due match point e con Cogliandro e Ghezzi vince 28-26. Nel decisivo tie-break risulta determinante la partenza sprint delle ospiti, ancora trascinate da una superlativa Bracchi da 34 punti e dai 9 muri della coppia di centrali Tresoldi-Piacentini (14 e 12 punti a referto): finisce 2-3 con il risultato netto di 7-15.

Buon punto per Sant’Elia, soprattutto vista la partenza sotto 0-2: migliori in campo Cogliandro (20 punti, 1 ace, 3 muri) e Costagli (17, 4 muri). "È stata per noi una partita dai due volti. – ha detto Gianfranco Milano coach di Lecco – Nei primi due set abbiamo spinto parecchio e speso molto. Nel terzo set abbiamo accusato stanchezza e l’Assitec si è aggiudicata meritatamente il parziale. Nel quarto siamo stati molto vicini poi il popolo di casa ha trascinato S.Elia alla vittoria del set. Nel quinto abbiamo iniziato molto bene e abbiamo mantenuto un ottimo rendimento fino alla fine. Sapevamo che sarebbe stata dura, come lo sarà sempre".

ASSITEC SANT’ELIA-OROCASH PICCO LECCO 2-3 (21-25, 20-25, 25-19, 28-26, 7-15)

SANT’ELIA: Spinello 1, Vittorio, Cogliandro 20, Botarelli, Dzakovic 11, Ghezzi 10, Di Mario, Giorgetta, Hollas 11, Polesello, Costagli 17, Moschettini. All. Gagliardi

LECCO: Belloni 1, Piacentini 12, Bonvicini, Marmen, Rocca, Citterio, Bassi 4, Tresoldi 14, Albano, Casari, Lancini 14, Bracchi 34, Rimoldi 1, Zingaro 6. All. Milano