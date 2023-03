Pool Salvezza A2: l'Orocash Picco Lecco cade a Vicenza, l'Anthea si impone 3-1

L’Orocash Picco Lecco viene fermata in trasferta dall’Anthea Vicenza nell’anticipo di sabato sera. Una sconfitta amara per le biancorosse, che non riescono a conquistare punti importanti. Il primo set e’ equilibrato (5-5) nei primi scambi, mentre verso la meta’ di parziale Vicenza va avanti (19-15) e mantiene il vantaggio fino alla fine (25-23). Nel secondo parziale Picco parte bene (5-9), ma si fa recuperare con finale.

Vicenza chiude 25-23. Terzo set all’insegna dell’equilibrio (15-14) con Picco più decisa negli attacchi ed efficace. Le ospiti chiudono 22-25 riaprendo la partita. Quarto set con Picco subito avanti (1-5) che gestisce il set. Cambio di rotta a meta’ set con Vicenza che si porta in vantaggio (17-15) e governa fino alla fine chiudendo set e partita 26-24.

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore di Orocash Picco Lecco: “Sapevamo che la partita avrebbe avuto toni agonistici elevati. Siamo riusciti a tener testa per gran parte della gara, peccato i finali di alcuni set. Una situazione da valutare bene, in quanto dobbiamo essere pragmatici nei finali. Torniamo a casa a mani vuote, ma non potremo riflettere troppo in quanto mercoledi’ giochiamo a Sant’Elia. Dovremo ripartire subito!”. Il tabellino del match:

ANTHEA VICENZA VOLLEY-OROCASH LECCO 3-1 (25-22, 25-23, 22-25, 26-24)

VICENZA: Galazzo, Legros 8, Farina 16, Kavalenka 16, Panucci 14, Cheli 19, Formaggio (L), Ottino 3, Munaron, Digonzelli, Ferraro 2. N.e.: Del Federico (L), Martinez. All.: Iosi

LECCO: Lancini 19, Piacentini 13, Bracchi 8, Zingaro 12, Tresoldi 10, Rimoldi, Bonvicini (L), Bassi 10, Marmen 1. N.e.: Rocca (L), Casari, Citterio, Albano, Belloni. All.: Milano