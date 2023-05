Pool Salvezza A2. Ultima partita casalinga per l’Orocash Lecco che si fa battere da Perugia

È la 3M Pallavolo Perugia a dominare l’ultimo atto della stagione in casa Orocash Picco Lecco. Una sconfitta netta (0-3), nel risultato e nella prestazione, chiude la Pool Salvezza delle lecchesi, che settimana prossima riposeranno ma hanno già acquisito la permanenza in categoria da un paio di partite a questa parte. Un ottimo risultato per una compagine partita con tutti gli sfavori del pronostico a inizio anno: concretezza, difesa e anche l’esplosione definitiva di Martina Bracchi nel ruolo di opposto hanno fatto decisamente la differenza in casa biancorossa.

Un lungo e fragoroso applauso in un “Bione” gremito ha giustamente salutato la stagione 2022/2023, con la consapevolezza che bisognerà rintracciare anche un nuovo title sponsor in vista della prossima: un tema toccato indirettamente anche dal sindaco Mauro Gattinoni, che ha parlato ai presenti tra il primo e il secondo set. Primo set molto equilibrato con Perugia – con l’ex “Fralla” Dalla Rosa in panchina per tutto il tempo insieme a Giudici – che tenta subito la fuga (13-16) e a metà set riesce a incrementare il vantaggio (14-19) grazie a un’efficienza nettamente migliore in battuta. Alcuni errori di troppo della Picco Lecco costringono a rincorrere in chiusura di parziale (19-23), con le ospiti che conquistano meritatamente il primo set (20-25).

Nel secondo e nel terzo set il canovaccio è un copia-incolla: Perugia scappa subito, le lecchesi inseguono a gran distanza per praticamente tutto il tempo; le umbre si tolgono così di dosso la maglia nera della Serie A2. La notizia, quindi, è il debutto della giovane Carola Casari, premiata anche come Mvp a fine gara. Questo il commento di coach Milano a fine gara: "La stagione è andata bene per una squadra neopromossa e tutte abbiamo dato il nostro contributo. Un po’ di scivoloni nel corso della stagione, ma l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Peccato per non essere riuscite a conquistare i play off, ma bilancio positivo”. Il tabellino del match:

OROCASH PICCO LECCO – 3M PALLAVOLO PERUGIA 0-3 (20-25, 19-25, 15-25)

LECCO: Rimoldi, Bracchi 14, Lancini 7, Albano 5, Tresoldi 10, Bassi 1, Citterio, Belloni 1, Marmen, Zingaro 5, Bonvicini (L1). N.e.: Piacentini, Rocca, Casari (L2). All.: Milano

PERUGIA: Manig 4, Patasce 7, Negri 10, Agbortabi 2, Salinas 12, Traballi 15, Rota (L). N.e.: Dalla Rosa, Pero, Giudici. All.: Marangi