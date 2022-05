Le ragazze della Picco Lecco premiate in Comune dopo la promozione in A2

Davvero splendida ed emozionante la cerimonia che si è svolta in Comune per la premiazione della Pallavolo Picco Lecco, fresca di promozione in Serie A2 per quel che riguarda il volley femminile. Dopo la doppia vittoria contro il Capo d’Orso Palau, le lombarde sono state ricevute dal sindaco lecchese, Mauro Gattinoni che ha espresso tutta la propria soddisfazione per lo storico traguardo.

Oltre al primo cittadino, erano presenti Emanuele Torri, assessore comunale allo Sport, Dario Righetti, presidente della Picco Lecco, e Marco Berera, amministratore delegato del main sponsor Acciaitubi. L’allenatore di queste splendide ragazze, Gianfranco Milano, ha raccontato i dettagli dell’impresa: "Quest'anno è stato davvero tutto facile. Il gruppo ha sempre saputo comportarsi nei momenti di difficoltà e ad un certo punto della stagione ha deciso che doveva vincere il campionato. Lo ha fatto dimostrando grinta e determinazione soprattutto sentendosi supportata da tutti, a partire dai tifosi che ci hanno seguito anche in trasfert. Ora però abbiamo tra le mani questa importante possibilità di iscrivere la nostra squadra alla serie A. Spero che la città, l'Amministrazione e il territorio ci diano una mano in tal senso perchè è veramente un bene di tutti”.

Più che felice anche capitan Serena Zingaro: "Abbiamo creato un bellissimo collettivo che ci ha permesso di arrivare dove stiamo. Siamo orgogliose di essere qui e di avere rappresentato la città di Lecco fino in Sardegna".