Serie A2, importante conferma per la Picco Lecco che si affida ancora a coach Milano

Gianfranco Milano, il grande artefice della promozione in A2 della Pallavolo Picco Lecco, ha commentato il giorno che vedrà coinvolta la squadra lombarda, pronta ad affrontare con coraggio e senza timori reverenziali la seconda serie nazionale di volley femminile.

Milano si è detto piuttosto emozionato: “L’iscrizione ufficiale in serie A ci riempie di impegni e obiettivi. Accanto alle incombenze di segreteria e della raccolta degli sponsor, ci siamo occupati della creazione della nuova squadra. Un team pensato per affrontare al meglio la nuova sfida della prossima stagione. Un grazie di cuore va ai nostri sponsor sostenitori che hanno rinnovato il loro impegno, senza di loro difficilmente avremmo potuto affrontare la serie A. Continuiamo a sperare in nuove collaborazioni, certi del lavoro che la società porta avanti sia per la prima squadra che per il settore giovanile”.

Il giudizio è nel complesso positivo: “Siamo contenti del roster allestito: qualche bella conferma e moltissime novità. Tutte ragazze decise ad affrontare la nuova sfida. L’aspetto tecnico e quello umano saranno al centro delle nostre scelte, come sempre. Stiamo lavorando per l’inizio di questa stagione, il 22 agosto saremo in palestra per lo start ufficiale. Sarà fondamentale acquisire la condizione atletica fondamentale per garantire un gioco di qualità e utile per affrontare le squadre. Sono ovviamente molto contento della conferma e della fiducia che la società ha rinnovato nei miei confronti”.