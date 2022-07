Serie A2 femminile: c'è anche la Picco Lecco tra le 22 società ammesse al campionato

C’è anche Picco Lecco nella lista delle 22 società inviata dalla Lega Pallavolo serie A femminile alla Fipav dopo l’esame della Commissione Ammissione ai Campionati in merito alle domande di partecipazione al prossimo Campionato di A2 femminile. La società è stata ammessa con “riserva relativa all’impianto da gioco”.

Queste sono le parole del presidente Dario Righetti: “Siamo felici e orgogliosi di aver ricevuto la conferma da parte della Lega di averci ammesso al campionato di A2, non scontata in considerazione delle molteplici e complesse richieste da un punto di vista organizzativo, finanziario, campo da gioco. Pertanto desidero ringraziare i nostri collaboratori e collaboratrici che hanno lavorato duramente per rispondere fattivamente a tali richieste della Lega. Siamo consapevoli che il percorso che ci aspetta è molto difficile e complesso da tutti i punti di vista. Siamo solo all’inizio, siamo contenti di festeggiare, con la disputa della serie A2, i 50 anni compiuti dalla Picco qualche mese fa. Proseguiamo nella ricerca di sponsor addizionali del Progetto Picco, che comprende non solo la serie A ma tutto il settore giovanile. Speriamo di trovare qualcuno che voglia accompagnarci in questo stimolante viaggio”.