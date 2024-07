Idee in testa by Roby di nuovo campione, è ancora suo il torneo giovanile di Taceno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Dopo l’antipasto del sabato con la categoria seniores, è toccato ad altri giovanissimi pallavolisti dare spettacolo sul campo sintetico del centro sportivo Biorca di Taceno, la giornata di domenica ha infatti visto sfidarsi altre otto squadre di adolescenti, l’obiettivo di tutti i ragazzi è stato uno solo, aggiudicarsi l’ambito trofeo della terza edizione.

Gli spalti sono gremiti di genitori sin dalle prime ore del mattino, ai nastri di partenza qualche conferma degli anni passati e moltissime new-entry, a dimostrazione di quanto questo torneo continui ad attirare sportivi e non da tutta la provincia Lecchese.

58 i ragazzi scesi in campo, arbitrati dai direttori di gara CSI Davide Nasazzi e Sofia Mattarelli di Esino Lario.

Sono due i gironi da otto squadre cadauno, con la possibilità che l’incrocio ai quarti possa regalare sorprese inimmaginabili.

Nel girone A hanno battagliato i campioni in carica delle IDEE IN TESTA BY ROBY, le seconde classificate della scorsa edizione (ON TOP MAI STOP), le ragazze del lago (ANCHE OGGI VINCIAMO DOMANI) e le piccole atlete del C.S Cortenova (FERRAMENTA START).

La classifica provvisoria del girone A si è conclusa così:

Idee in testa by Roby: 6 punti

On top mai stop: 4 punti

Anche oggi vinciamo domani: 2 punti

Ferramenta start: 0 punti

Nel girone B si sono invece sfidate le ragazze della Polisportiva Bellano under 14-16 presenti con due squadre (BEKKE e LE MARGHERITE), le allieve del C.S Cortenova (LE GIN TONICHE) ed i Premanesi dei SOGNE’ (terzi classificati nella scorsa edizione).

La classifica provvisoria del girone B è stata la seguente:

Sognè: 6 punti

Le margherite: 3 punti

Bekke: 2 punti

Le gin toniche: 1 punto

Al termine dei gironi eliminatori, dalle 14.00 in poi, ha avuto inizio la fase ad eliminazione diretta, quattro quarti di finale che hanno decretato le semifinaliste di questa terza edizione.

Nel primo quarto, i campioni in carica delle IDEE IN TESTA BY ROBY (giunti a questa edizione con una selezione mista giovanile tutta nuova) hanno avuto la meglio sulle GIN TONICHE per 2 set a 0 (14-7 13-9 i parziali).

Nella seconda gara ad eliminazione diretta, le ON TOP MAI STOP (le ragazze della Picco sconfitte in finale la scorsa edizione, giunte a Taceno con vecchi e nuovi effettivi) hanno agevolmente fatto loro il match contro le Bellanesi delle BEKKE, 2-0 con i parziali di 14-2 13-6.

Successivamente è toccato ai Premanesi dei SOGNE’ staccare il biglietto per le semifinali, un 2-0 contro le giovanissime pallavoliste della FERRAMENTA START con i parziali di 17-5 12-10.

Nell’ultimo incontro dei quarti è servito il tie-break alle ragazze lagheè dell’ANCHE OGGI VINCIAMO DOMANI, il match contro la seconda selezione Bellanese si è concluso infatti al terzo set dopo una sfida equilibratissima ed in bilico sino agli ultimi e decisivi punti (8-10 9-7 7-11 i parziali).

Dalle 15.30 in poi le semifinali, di dubbi se ne avevano pochi, la finalissima era già scritta da giorni, le ragazze della ON TOP MAI STOP ed i campioni in carica delle IDEE IN TESTA BY ROBY hanno infatti lasciato solamente le briciole agli avversari, le prime hanno superato senza affanni i Premanesi per 2-0 (15-4 15-8 i parziali) mentre i secondi hanno fatto la voce grossa contro le ragazze del lago, ennesimo 2-0 di giornata con i parziali di 15-5 e 15-8.

Nella finalina di consolazione è stata battaglia vera, una sfida ricca di azioni senza esclusione di colpi, i Premanesi dei SOGNE’ hanno tenuto duro ed hanno controllato il tentativo di rientro delle ragazze lagheè, 2 set a 0 con i parziali in bilico sino quasi a fine set, 25-20 e 25-19 il punteggio con i ragazzi dell’alta valle che si riconfermano un anno dopo di nuovo sul terzo gradino del podio.

Alle ore 18.00 tutti gli occhi del Biorca sono fissi sui 9 metri x 18, in campo ci sono di nuovo loro, dodici mesi dopo, chissà se questa volta il finale sarà diverso?

Da una parte le agguerritissime ragazze della Pallavolo Picco Lecco, 7 atlete pazzesche pronte a tutto pur di alzare il trofeo, dall’altra i campioni in carica del 2023 delle IDEE IN TESTA BY ROBY, una selezione nuova, creata ad hoc per l’occasione che ha solamente un obiettivo, portare un altro trofeo in negozio a Primaluna.

Fischio di inizio del signor Davide Nasazzi e via alle ostilità, la finalissima sarà sicuramente diversa dal match del girone A, dove le IDEE IN TESTA, in mattinata, hanno messo subito in chiaro le cose con un secco 2-0 (11-5 11-8).

Il set è un susseguirsi di scambi sensazionali, le IDEE IN TESTA inizialmente martellano, ma le ON TOP MAI STOP resistono non cedendo mai del tutto, si va via punto a punto, è una sfida a scacchi, studiata nei minimi particolari.

Il parziale scivola via equilibrato, è un cambio palla continuo, senza filotti, verso fine set però, i campioni in carica iniziano a pasticciare al servizio steccando tre turni di battuta consecutivi, nell’altro campo si sbaglia davvero poco sia in battuta che in attacco e il punteggio vola via, le sfidanti si portano addirittura sul +4 avvicinandosi sensibilmente all’obbiettivo di far loro il primo set; i ragazzi in maglia fluo però, decidono che è ora di correggere i difetti che gli stanno costando il set, ha allora inizio un’incredibile reazione di orgoglio, non è ancora ora di scucirsi la patch di campioni dal petto.

Il 6+1 riprende a giocare come sa, avviene il cambio palla, gli attacchi ed i servizi entrano, Nicole Limonta, giovane libero Mandellese classe 2009 vola su ogni tentativo avversario e la truppa fluo perviene al pareggio grazie alla coralità e alla completezza del suo gioco, il segnapunti segna il 23 pari, è un fine set davvero al cardiopalma.

Un attacco del centrale Luca Vassena conduce al set-point ed un fallo di accompagnata del palleggio Chiara Pensotti su un disperato tentativo di recupero da terra decreta il 25-23 finale per un set che è stato davvero un inno alla pallavolo.

Nel secondo set, i campioni in carica tirano fuori tutto ciò che gli è mancato nel primo parziale, Locatelli è pazzesca da zona 2 ed infila una serie di ace ed attacchi impressionanti, Colombo, Sacchi e Vassena chiudono a muro, Nistri serve benissimo, Vezzoli decide di spiccare il volo quando attacca, Polvara è di un altro pianeta in palleggio, la classe 07 vola su ogni pallone, anche sulle ricezioni difettose dei suoi compagni riuscendo comunque a rendere attaccabili i palloni, chapeau per questo giovane prospetto interessantissimo.

Nell’altro campo è Noemi Monti a fare la voce grossa, la forte classe 08 tenta per tutto il set di tenere in gara le sue, il giovane prospetto Lecchese attacca e serve bene, sino a metà parziale le giovani atlete della Picco reggono il confronto, Cattaneo e Lanfranconi impensieriscono in più occasioni la difesa avversaria, i servizi di Gloria Tentori sono velenosi, ma quando tutto sembra presagire ad un nuovo testa a testa, il set cambia piega.

I campioni in carica mettono la freccia e non si voltano più indietro, al centro, Beatrice Sacchi e Luca Vassena non sbagliano più, Gilda Colombo prima e Matilde Locatelli poi sono in giornata di grazia e con servizi ed attacchi mirati conducono in porto il set sino all’ultimo e decisivo punto, il parziale si conclude sul 25-18 con il trofeo che prende nuovamente la stessa strada della scorsa edizione, da segnalare che le prime tre squadre classificate sono state le stesse del 2023.

A fine serata i ringraziamenti di rito, a tutti i ragazzi per essersi messi in gioco, agli arbitri, agli organizzatori, al centro sportivo Biorca di Taceno e a Marco Marongiu per l’ennesima organizzazione del torneo, giunto alla sua terza edizione, successivamente le foto di rito con le consegne dei premi individuali, delle coppe e dell’ambito trofeo di questa terza edizione.

Quarti classificati: ANCHE OGGI VINCIAMO DOMANI (Veronica Viglienghi, Tommaso Galbani, Mattia Orlandi, Matilde Acquistapace, Alice Trivella, Sara Acquistapace e Lucia Buzzella

Terzi classificati: SOGNE’ (Chiara Gianola, Giulia Salvadori, Siria Pomoni, Giuliana Gianola, Andrea Casalone, Giacomo Fazzini e Lorenzo Dini Ciacci)

Secondi classificati: ON TOP MAI STOP (Alessia Magni, Gloria Tentori, Greta Cattaneo, Noemi Monti, Cloe Cariboni, Anna Lanfranconi e Chiara Pensotti)

Primi classificati: IDEE IN TESTA BY ROBY (Matteo Vezzoli, Luca Vassena, Elisa Nistri, Elisa Polvara, Gilda Colombo, Matilde Locatelli, Matilde Sala, Beatrice Sacchi, Sara De Gregorio e Nicole Limonta, allenatore Marco Marongiu)

Miglior giocatore: Matteo Vezzoli (IDEE IN TESTA BY ROBY)

Miglior giocatrice: Chiara Pensotti (ON TOP MAI STOP)

Arbitri: Davide Nasazzi e Sofia Mattarelli di Esino Lario

Segnapunti: Alessia Marongiu di Primaluna