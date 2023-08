Volley femminile A2. La Picco Lecco dà il benvenuto al suo nuovo libero, Martina Morandi

La Picco Lecco prosegue con il suo mercato di rinforzo per quel che riguarda la stagione 2023-2024, la seconda consecutiva che la formazione lombarda disputerà nella Serie A2 del volley femminile. La new entry delle ultime ore è Martina Morandi, giovane (classe 2002) ma già con una buona esperienza. Ha ha iniziato a giocare a livello serio nell’Under 14 del Vero Volley Monza. È rimasta lì fino all’Under 19, tutto il settore giovanile insomma. L’ultimo anno ha esordito in serie A1 come secondo libero. Ha disputato anche una stagione come banda, quindi è piuttosto versatile.

Ecco le sue dichiarazioni da neo-giocatrice dell’Orocash: “Sono molto contenta di far parte della squadra di PiccoLecco. Non vedo l’ora di iniziare insieme alle mie compagne e allo staff. Sono una ragazza grintosa, sorridente, solare e che ha tanta voglia di lavorare. Sarà una nuova avventura che affronterò lavorando sodo e con il sorriso”.

Intanto coach Gianfranco Milano ha commentato il girone che la Picco Lecco affronterà tra pochi mesi: “Delle 10 squadre abbiamo 4 novità rispetto allo scorso anno. I nuovi sono CBF Balducci HR Macerata retrocessa dalla A1, Omag-Mt San Giovanni in Marignano, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio entrambe molto interessanti oltre la neopromossa Volley Melendugno. Non viaggeremo tantissimo, ma siamo contenti di questa novità. Formula confermata con la regolar season e poi i due gironi di Pool Salvezza e Pool Promozione. Vogliamo mantenere la presenza in serie A anche il prossimo anno”.